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Больше не доступен
24PFT4022/12
Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор
Бесконечные развлечения: телевизор Philips 4000 воспроизводит качественное изображение на небольшом экране. Он достаточно компактный, чтобы его можно было легко и быстро переносить в разные комнаты, а минималистичный дизайн этого телевизора впишется в интерьер любого уголка вашего дома.
60 см (24")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Благодаря этому стильному, легкому и компактному телевизору с малой диагональю вы не пропустите любимую телепередачу. Установите его на кухне, следите за последними новостями, работая в гараже, или болейте за любимую команду во дворе за приготовлением барбекю. Портативный дизайн для безграничных возможностей развлечений!
Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, фильмы, новостные передачи или соберитесь перед телевизором с друзьями — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.
Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.
4.3
из 5
3
Отзывы
joker61
03/04/2018
Україна
Отличный телевизор за свою цену
Телевизор работает великолепно вот уже полтора месяца.Не ожидал такого обилия функций - почти все параметры можно настроить под себя.Очень доволен тем,что он лёгкий,можно переносить.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 22PFT4022 Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 22PFT4022 Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор
smet2009
01/04/2019
Україна
Якість та ціна приємно вразили
Гарний та дуже зручний телевізор.Підходить як для маленької кімнати так і для кабінету.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 24PFT4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 24PFT4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Sergey
14/02/2019
Україна
Не сподобалася ця модель телевізора
Схоже на простий китайський телевізор. Є з чим порівняти. У квартирі два телевізори Philips. Просто не очікував що може бути така погана модель. Можливо пора переходити на іншу марку TV.!
Этот отзыв про 4000 series 24PFT4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Этот отзыв про 4000 series 24PFT4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.