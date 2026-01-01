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ЖК-монитор

271B8QJEB/00

Четкое изображение и высокое качество

Монитор Philips 27" Full HD выводит эффективность выполнения задач на новый уровень. Благодаря яркости и четкости изображений в разрешении Full HD можно оценить масштаб и качество работы. Регулируемая подставка, функция предотвращения мерцания и режим LowBlue защищают глаза от вредного воздействия.

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Четкое изображение и высокое качество

  • B Line

  • 68,6 см (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

Технология IPS: безупречные цвета и широкий угол обзора

В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

  2. Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.

  3. Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2

  4. Время отклика соответствует значению SmartResponse

  5. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.