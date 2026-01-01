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Изогнутый ЖК-монитор Full HD

271E1CA/00

Просто эффект погружения

Изогнутый дисплей E Line 27" имеет стильный корпус и передает изображение с полноценным эффектом погружения. Наслаждайтесь картинкой Full HD и плавными переходами с технологией AMD FreeSync.

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Просто эффект погружения

  • E Line

  • 68,6 см (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Игровой режим SmartImage специально для геймеров

Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.

Дисплей с изогнутым корпусом для максимальных впечатлений

Настольные мониторы с изогнутым корпусом моментально завладеют вашим вниманием. Изогнутый корпус помогает сконцентрироваться, вовлекая пользователя в процесс.

Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Radius of the arc of the display curvature in mm

  2. Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.

  3. Время отклика соответствует значению SmartResponse

  4. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

  5. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

  6. Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

  7. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.