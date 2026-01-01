Игровой режим SmartImage специально для геймеров

Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.