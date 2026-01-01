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271E1CA/00
Просто эффект погружения
Изогнутый дисплей E Line 27" имеет стильный корпус и передает изображение с полноценным эффектом погружения. Наслаждайтесь картинкой Full HD и плавными переходами с технологией AMD FreeSync.
E Line
68,6 см (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.
Настольные мониторы с изогнутым корпусом моментально завладеют вашим вниманием. Изогнутый корпус помогает сконцентрироваться, вовлекая пользователя в процесс.
Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.
Отзывы
Radius of the arc of the display curvature in mm
Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
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Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.