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271E1SCA/00
Просто эффект погружения
Изогнутый дисплей E Line 27" имеет стильный корпус и передает изображение с полноценным эффектом погружения. Наслаждайтесь картинкой Full HD и плавными переходами с технологией AMD FreeSync.
E Line
68,6 см (27")
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.
Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.
Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
Отзывы
Радиус изгиба дисплея в мм
Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
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Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.