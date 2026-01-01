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  • Просто эффект погружения
  • Просто эффект погружения

Изогнутый ЖК-монитор Full HD

271E1SCA/00

Просто эффект погружения

Изогнутый дисплей E Line 27" имеет стильный корпус и передает изображение с полноценным эффектом погружения. Наслаждайтесь картинкой Full HD и плавными переходами с технологией AMD FreeSync.

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Просто эффект погружения

  • E Line

  • 68,6 см (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Радиус изгиба дисплея в мм

  2. Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.

  3. Время отклика соответствует значению SmartResponse

  4. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

  5. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

  6. Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

  7. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.