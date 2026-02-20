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273P3LPHES/00
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Политика в отношении дефектов пикселей на мониторах
ЖК-монитор можно подключить к любому ПК, рабочей станции или компьютеру Mac?
Является ли экран ЖК-монитора устойчивым к появлению царапин?
На экране постоянно появляется надпись "SmartImage Вкл./Выкл." (вертикальная разделительная линия)
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