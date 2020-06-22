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Просто потрясающе
Монитор E-Line 27" обеспечивает потрясающую картинку в стильном корпусе для создания эффектного рабочего места. Просматривайте изображение в формате Quad HD и наслаждайтесь плавными переходами с технологией AMD FreeSync.
E Line
68,6 см (27")
2560 x 1440 (QHD)
В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением Quad HD 2560 x 1440 или 2560 x 1080 пикселей. Дисплеи оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широкополосными портами подключения, благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Дисплеи Philips обеспечат кристально чистое изображение всем и каждому: и взыскательным профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
Благодаря новому монитору Philips вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология AMD FreeSync™ обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и быстрый отклик.
5.0
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
dsfl7
22/06/2020
Україна
realy good picture
comfortable in use with multiple tasks, although audio do not work.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 245E1S ЖК-монитор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 245E1S ЖК-монитор
Slava1908
06/11/2021
Україна
Монітор видає чудове зображення
Монітор дуже сподобався.Відсутні "биті пікселі",дивитися фільми одне задоволення.Використовую з монітором через кабель hdmi.Ніяких нарікань за пів року не було.Відома фірма та якісний товар.
Плюсы
Якість зображення
Минусы
Все влаштовує
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 275E1S РК-монітор
Дата пользования 2021-07-06
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 275E1S РК-монітор
Дата пользования 2021-07-06
K@Ru
29/10/2021
Україна
Отличный монитор!
Покупали сыну-подростку. Очень довольны выбором. Монитору 2 года, отличное качество изображения, никаких проблем в его работе.
Плюсы
Качество изображения выше всяких похвал.
Минусы
Не обнаружили
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 245E1S РК-монітор
Дата пользования 2019-10-29
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 245E1S РК-монітор
Дата пользования 2019-10-29
Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.