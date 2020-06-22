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ЖК-монитор

275E1S/00

5

| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Просто потрясающе

Монитор E-Line 27" обеспечивает потрясающую картинку в стильном корпусе для создания эффектного рабочего места. Просматривайте изображение в формате Quad HD и наслаждайтесь плавными переходами с технологией AMD FreeSync.

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Просто потрясающе

  • E Line

  • 68,6 см (27")

  • 2560 x 1440 (QHD)

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

Кристально чистое изображение благодаря Quad HD 2560 x 1440 пикселей

Кристально чистое изображение благодаря Quad HD 2560 x 1440 пикселей

Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением Quad HD 2560 x 1440 или 2560 x 1080 пикселей. Дисплеи оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широкополосными портами подключения, благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Дисплеи Philips обеспечат кристально чистое изображение всем и каждому: и взыскательным профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

Технология AMD FreeSync™ для сглаженного игрового процесса

Технология AMD FreeSync™ для сглаженного игрового процесса

Благодаря новому монитору Philips вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология AMD FreeSync™ обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и быстрый отклик.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

22/06/2020

Україна

Україна

realy good picture

comfortable in use with multiple tasks, although audio do not work.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 245E1S ЖК-монитор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 245E1S ЖК-монитор

06/11/2021

Україна

Україна

Монітор видає чудове зображення

Монітор дуже сподобався.Відсутні "биті пікселі",дивитися фільми одне задоволення.Використовую з монітором через кабель hdmi.Ніяких нарікань за пів року не було.Відома фірма та якісний товар.

Плюсы

Якість зображення

Минусы

Все влаштовує

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 275E1S РК-монітор

Дата пользования 2021-07-06

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 275E1S РК-монітор

Дата пользования 2021-07-06

29/10/2021

Україна

Україна

Отличный монитор!

Покупали сыну-подростку. Очень довольны выбором. Монитору 2 года, отличное качество изображения, никаких проблем в его работе.

Плюсы

Качество изображения выше всяких похвал.

Минусы

Не обнаружили

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 245E1S РК-монітор

Дата пользования 2019-10-29

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 245E1S РК-монітор

Дата пользования 2019-10-29

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Примечания

  1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

  2. Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.

  3. Время отклика соответствует значению SmartResponse

  4. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

  5. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

  6. Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

  7. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.