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276B1/00
B Line
68,6 см (27")
2560 x 1440 (QHD)
Этот дисплей Philips оснащен встроенной док-станцией с разъемом USB Type-C и функцией подачи питания. Интеллектуальное и гибкое управление питанием позволяет напрямую заряжать совместимый* ноутбук. Тонкий двусторонний разъем USB-C обеспечивает легкое подключение с использованием одного кабеля. Теперь можно подключать любые периферийные устройства, такие как клавиатура, мышь или кабель Ethernet RJ-45 к док-станции монитора. Вы можете смотреть видео в высоком разрешении и пользоваться высокоскоростной передачей данных, одновременно заряжая и подзаряжая ноутбук.
Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением Quad HD 2560 x 1440 или 2560 x 1080 пикселей. Дисплеи оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широкополосными портами подключения (среди которых USB-C, DisplayPort, HDMI), благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Дисплеи Philips обеспечат кристально чистое изображение всем и каждому: и взыскательным профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
Дисплеи Philips отвечают требованиям стандарта TUV Rheinland Eye Comfort и не вызывают усталости глаз при длительном использовании монитора. Сертификацию TUV Eye Comfort имеют такие функции дисплея Philips, как отсутствие мерцания, режим Low Blue, отсутствие отвлекающих бликов, широкий угол обзора, сохранение качества изображения при просмотре с разных углов, а также эргономичные подставки для комфортного просмотра. Отличное зрение поможет поддерживать высокую продуктивность.
Награды
4.5
из 5
4
Отзывы
Віталіус
14/03/2024
Україна
дуже, дууже гарний офісний монітор
Дуже добре продуманий монітор, хороший комплект поставки та чудовий функціонал. Яскравий та гарний.
Плюсы
Функціонал та якість
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C
Abandonna
07/02/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Очень удобный и продуманный монитор.
Наличие множества портов, Type-c с возможностью зарядки ноутбука. Отличный монитор за свою цену. В данной модели помимо наличия множества портов и всех необходимых кабелей в комплетке есть возможность не только получать изображение по Type- c, но и одноврменно заряжать ноутбук. Бесценная опция для владельцев Apple и других ноутбуков с реализацией данной возможности. Подставка очень удобна, есть возможность поднять монитор на 18 сантиметров вверх, а так же позволяет крутить монитор на 360 градусов. Матрица VA: из коробки стоит максимальная яркость и выключена функция LowBlue, которую нужно обязательно включить в меню, это существенно повысит комфорт работы. Качество изображения на высоте, особенно если сравнивать с моделями прошлых лет даже с IPS матрицей.
Плюсы
Наличие возможности зарядки ноутбука через Type-c
Минусы
Не очень удобно подключать кабели.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C
Raptor
17/12/2018
Україна
Это система имеет много настроек
Данная модель очень подходит для тех кто не хочет заморачиваться с проводами,ресивер и т.д и расстановкой пяти колонок.Тут все в одной.Да с ресивером настроить звук можно лучше,но если есть лишние деньги и место для установки всего этого.Единственное в этой модели не очень приятно слушать музыку на максимальной громкости или около,потому-что в комнате стоит гул от низов саба хоть и регулируются они.Не хватает мягкости в низах.А так для просмотра фильмов супер погружаешься полностью)Цена качество супер.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про B1 Nano cinema speaker
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про B1 Nano cinema speaker
Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через разъемы USB-C, DP или HDMI.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt
Общий доступ к экрану, потоковая передача видео и аудио через Интернет могут снизить скорость сетевого подключения. Общее качество видео и аудио зависит от используемого оборудования, пропускной способности сети и скорости подключения.
Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.
В случае если подключение Ethernet кажется медленным, войдите в экранное меню и выберите USB 3.0 или выше, который может поддерживать ЛВС-подключение скоростью до 1 Гбит.
Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.