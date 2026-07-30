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27B1N3800/00
серия 3000
68,6 см (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Дисплей с глубиной цвета 10 бит обеспечивает насыщенную и глубокую цветопередачу в диапазоне 1,074 миллиарда цветов и 12-битовую обработку сигнала для создания естественного изображения без резких переходов и цветовых полос.
Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
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Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Охват sRGB на основе CIE1931, охват NTSC на основе CIE1976
При максимальном разрешении 3840 x 2160 глубина цвета 10 бит достигается только при 60 Гц и подключении через DisplayPort. Больше информации см. в инструкции по эксплуатации.
Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.
Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.
Кабели, поставляемые с изделием, могут различаться по типу, количеству и спецификациям согласно требованиям, актуальным в стране или регионе поставки.