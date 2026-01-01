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27B1U7903/00
Просто идеально
Монитор Philips с разъемом Thunderbolt™ 4 предлагает надежное и безопасное подключение одним кабелем. Подсветка Mini LED и сертификация DisplayHDR™ 1400 означают, что этот дисплей предлагает точную цветопередачу и качество изображения, которые придутся по душе каждому.
Brilliance 7000
68,6 см (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Этот монитор Philips с док-станцией поддерживает подключение через Thunderbolt™ 4. Технология Thunderbolt™ 4 в отличие от мониторов с подключением USB-C обеспечивает чрезвычайно высокую скорость обмена данными до 40 Гбит/с, видео высокого разрешения, многоканальную отправку для подключения цепочкой, до 90 Вт питания (Power Delivery) внешних устройств, а также Ethernet-подключение со стабильной скоростью до 1 Гбит/с.
Шлейфовое подключение позволяет питать сразу несколько мониторов и устройств через один разъем Thunderbolt на ноутбуке. Сначала подключите этот монитор через Thunderbolt к ноутбуку, а затем подключите к этому монитору второй монитор 4K.
Награды
Отзывы
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Время отклика соответствует значению SmartResponse
Цветовой охват DCI-P3 на основе CIE1976
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976
Цветовой охват Rec.709 основан на CIE1976
Цветовой охват Rec.2020 основан на CIE1976
Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt
Общий доступ к экрану, потоковая передача видео и аудио через Интернет могут снизить скорость сетевого подключения. Общее качество видео и аудио зависит от используемого оборудования, пропускной способности сети и скорости подключения.
Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.
В случае если подключение Ethernet кажется медленным, войдите в экранное меню и выберите USB 3.0 или выше, который может поддерживать ЛВС-подключение скоростью до 1 Гбит.
В рамках SDR (стандартный динамический диапазон), во время работы может достигаться температура до 40 °C.
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.