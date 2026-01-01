Удобное и мощное шлейфовое соединение для многоэкранной конфигурации

Шлейфовое подключение позволяет питать сразу несколько мониторов и устройств через один разъем Thunderbolt на ноутбуке. Сначала подключите этот монитор через Thunderbolt к ноутбуку, а затем подключите к этому монитору второй монитор 4K.