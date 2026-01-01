КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Professional Monitor Монитор 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
    Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Professional Monitor Монитор 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
    Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта

Professional MonitorМонитор 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

27B1U7903/00

1 награда

Просто идеально

Монитор Philips с разъемом Thunderbolt™ 4 предлагает надежное и безопасное подключение одним кабелем. Подсветка Mini LED и сертификация DisplayHDR™ 1400 означают, что этот дисплей предлагает точную цветопередачу и качество изображения, которые придутся по душе каждому.

Посмотреть все преимущества

Mini LED с док-станцией Thunderbolt

Просто идеально

  • Brilliance 7000

  • 68,6 см (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Сверхбыстрое подключение для передачи данных, видео и Ethernet

Сверхбыстрое подключение для передачи данных, видео и Ethernet

Этот монитор Philips с док-станцией поддерживает подключение через Thunderbolt™ 4. Технология Thunderbolt™ 4 в отличие от мониторов с подключением USB-C обеспечивает чрезвычайно высокую скорость обмена данными до 40 Гбит/с, видео высокого разрешения, многоканальную отправку для подключения цепочкой, до 90 Вт питания (Power Delivery) внешних устройств, а также Ethernet-подключение со стабильной скоростью до 1 Гбит/с.

Удобное и мощное шлейфовое соединение для многоэкранной конфигурации

Удобное и мощное шлейфовое соединение для многоэкранной конфигурации

Шлейфовое подключение позволяет питать сразу несколько мониторов и устройств через один разъем Thunderbolt на ноутбуке. Сначала подключите этот монитор через Thunderbolt к ноутбуку, а затем подключите к этому монитору второй монитор 4K.

Подача питания до 90 Вт для зарядки устройств через единый интерфейс

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение AWARD-7185171

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

  2. Время отклика соответствует значению SmartResponse

  3. Цветовой охват DCI-P3 на основе CIE1976

  4. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

  5. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

  6. Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976

  7. Цветовой охват Rec.709 основан на CIE1976

  8. Цветовой охват Rec.2020 основан на CIE1976

  9. Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt

  10. Общий доступ к экрану, потоковая передача видео и аудио через Интернет могут снизить скорость сетевого подключения. Общее качество видео и аудио зависит от используемого оборудования, пропускной способности сети и скорости подключения.

  11. Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.

  12. В случае если подключение Ethernet кажется медленным, войдите в экранное меню и выберите USB 3.0 или выше, который может поддерживать ЛВС-подключение скоростью до 1 Гбит.

  13. В рамках SDR (стандартный динамический диапазон), во время работы может достигаться температура до 40 °C.

  14. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.