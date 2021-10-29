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  • Просто эффект погружения
  • Просто эффект погружения

Больше не доступен

Изогнутый ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой

325E1C/00

3.8

| (9) Отзывы

Просто эффект погружения

Изогнутый дисплей E-Line 32" выполнен в стильном дизайне и обеспечивает эффект погружения. Кристально четкое разрешение QHD, широкое цветовое пространство и технология AMD FreeSync позволяют просматривать изображение во всех деталях!

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Просто эффект погружения

  • E Line

  • 32 (диагональ 80 см/31,5")

  • 2560 x 1440 (QHD)

Дисплей VA обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол просмотра

Светодиодный дисплей Philips VA оснащен передовой технологией многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр, а также для работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.

Управление кабелями позволит создать уютное рабочее место без лишних проводов

Этот монитор оснащен удобным решением для управления кабелями, которое позволит вам работать без лишних проводов. В длинном гнезде можно незаметно разместить кабели. Это позволит сделать рабочее место более стильным и поможет сэкономить пространство при расположении возле стены или окна. Профессиональный внешний вид и никаких запутанных проводов под столом.

Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

Технические характеристики

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Отзывы

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3.8

из 5

9

Отзывы

3
1

29/10/2021

Україна

Україна

Отличный монитор за свои деньги

Монитором очень доволен. После 17 дюймов 27 выглядят просто бомбезно! А почти вдвое меньшие по размеру пиксели создают практически гладкую картинку, как на смартфоне. С расстояния 20 см пиксели не видны, а с нормального рабочего расстояния - тем более! Только эти два параметра вызвали натуральный "Вау!" эффект) Меню регулировок в данном мониторе весьма обширное, но простое и понятное. Я только уменьшил яркость с 70 до 40. И картинка меня полностью устраивает! Цвета сочные, картинка динамичная, шлейфов нет. Видео в 4К смотрится потрясающе! С официального сайта можно скачать утилитку, с помощью которой можно управлять монитором вместо кнопок (кроме вкл/выкл). Из дополнительных опций есть встроенные колонки, которые имеют весьма неплохое звучание. Конечно, это не Hi-Fi акустика, но посмотреть фильм, поговорить по скайпу или просто послушать музыку в фоновом режиме во время работы, например, в Word или Photoshop - вполне норм.

Плюсы

4K, встроенные колонки, 27", отличное качество изображения

Минусы

Нет регулировки по высоте на штатной подставке

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 278E1A ЖК-монитор 4K Ultra HD

Date of Use 2021-04-29

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 278E1A ЖК-монитор 4K Ultra HD

Date of Use 2021-04-29

12/11/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

12 баллов

Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

14/11/2021

Україна

Україна

Чудовий монітор

Придбали такий для обробки фото. Кольори наче гарні претензій немає. Масштаб тільки довелось 150 у вінді виставити на 4К дозволі. Має зовнішній БЖ зате сам монітор доволі тонкий. Мені особливо подобається, що майже зовсім нема ніяких засвіток по краям екрану, якщо ввімкнути чорний колір і в темноті дивитись. Екран майже ідеально рівномірно чорний і слабо світиться в темноті. Купляли 1 рік і 9 місяців тому.

Плюсы

Кольоропередача, рівномірність підсвітки, тонкі рамки, дизайн.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

Date of Use 2020-11-14

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

Date of Use 2020-11-14

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Примечания

  1. Радиус изгиба дисплея в мм

  2. Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.

  3. Время отклика соответствует значению SmartResponse

  4. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

  5. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

  6. Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

  7. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.