Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
325E1C/00
Просто эффект погружения
Изогнутый дисплей E-Line 32" выполнен в стильном дизайне и обеспечивает эффект погружения. Кристально четкое разрешение QHD, широкое цветовое пространство и технология AMD FreeSync позволяют просматривать изображение во всех деталях!
E Line
32 (диагональ 80 см/31,5")
2560 x 1440 (QHD)
Светодиодный дисплей Philips VA оснащен передовой технологией многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр, а также для работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.
Этот монитор оснащен удобным решением для управления кабелями, которое позволит вам работать без лишних проводов. В длинном гнезде можно незаметно разместить кабели. Это позволит сделать рабочее место более стильным и поможет сэкономить пространство при расположении возле стены или окна. Профессиональный внешний вид и никаких запутанных проводов под столом.
Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.
3.8
из 5
9
Отзывы
Flaperon
29/10/2021
Україна
Отличный монитор за свои деньги
Монитором очень доволен. После 17 дюймов 27 выглядят просто бомбезно! А почти вдвое меньшие по размеру пиксели создают практически гладкую картинку, как на смартфоне. С расстояния 20 см пиксели не видны, а с нормального рабочего расстояния - тем более! Только эти два параметра вызвали натуральный "Вау!" эффект) Меню регулировок в данном мониторе весьма обширное, но простое и понятное. Я только уменьшил яркость с 70 до 40. И картинка меня полностью устраивает! Цвета сочные, картинка динамичная, шлейфов нет. Видео в 4К смотрится потрясающе! С официального сайта можно скачать утилитку, с помощью которой можно управлять монитором вместо кнопок (кроме вкл/выкл). Из дополнительных опций есть встроенные колонки, которые имеют весьма неплохое звучание. Конечно, это не Hi-Fi акустика, но посмотреть фильм, поговорить по скайпу или просто послушать музыку в фоновом режиме во время работы, например, в Word или Photoshop - вполне норм.
Плюсы
4K, встроенные колонки, 27", отличное качество изображения
Минусы
Нет регулировки по высоте на штатной подставке
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 278E1A ЖК-монитор 4K Ultra HD
Date of Use 2021-04-29
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 278E1A ЖК-монитор 4K Ultra HD
Date of Use 2021-04-29
457788))
12/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
12 баллов
Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Jahster
14/11/2021
Україна
Чудовий монітор
Придбали такий для обробки фото. Кольори наче гарні претензій немає. Масштаб тільки довелось 150 у вінді виставити на 4К дозволі. Має зовнішній БЖ зате сам монітор доволі тонкий. Мені особливо подобається, що майже зовсім нема ніяких засвіток по краям екрану, якщо ввімкнути чорний колір і в темноті дивитись. Екран майже ідеально рівномірно чорний і слабо світиться в темноті. Купляли 1 рік і 9 місяців тому.
Плюсы
Кольоропередача, рівномірність підсвітки, тонкі рамки, дизайн.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Date of Use 2020-11-14
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Date of Use 2020-11-14
Радиус изгиба дисплея в мм
Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.