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  • Brilliance ЖК-монитор с док-станцией USB-C
    Справляйтесь с любыми задачами с изображением высокой четкости
  • Справляйтесь с любыми задачами с изображением высокой четкости
  • Справляйтесь с любыми задачами с изображением высокой четкости
  • Справляйтесь с любыми задачами с изображением высокой четкости
  • Справляйтесь с любыми задачами с изображением высокой четкости
  • Справляйтесь с любыми задачами с изображением высокой четкости
  • Brilliance ЖК-монитор с док-станцией USB-C
    Справляйтесь с любыми задачами с изображением высокой четкости
  • Справляйтесь с любыми задачами с изображением высокой четкости
  • Справляйтесь с любыми задачами с изображением высокой четкости
  • Справляйтесь с любыми задачами с изображением высокой четкости
  • Справляйтесь с любыми задачами с изображением высокой четкости
  • Справляйтесь с любыми задачами с изображением высокой четкости

BrillianceЖК-монитор с док-станцией USB-C

326P1H/01

1 награда

Справляйтесь с любыми задачами с изображением высокой четкости
Дисплей Philips с подключением USB-C станет для вас удобным решением. Смотрите контент QHD и одновременно с этим заряжайте ноутбук с подачей питания до 90 Вт посредством одного подключения USB-C. Выдвижная веб-камера с Windows Hello и шлейфовое соединение позволяют эффективно работать, не жертвуя комфортом
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Справляйтесь с любыми задачами с изображением высокой четкости

  • P Line

  • 32 (диагональ 80 см/31,5")

  • 2560 x 1440 (QHD)

USB-C позволяет заряжать ноутбук напрямую от монитора

USB-C позволяет заряжать ноутбук напрямую от монитора

Этот дисплей Philips оснащен встроенной док-станцией с разъемом USB Type-C и функцией подачи питания. Интеллектуальное и гибкое управление питанием позволяет напрямую заряжать совместимый* ноутбук. Тонкий двусторонний разъем USB-C обеспечивает легкое подключение с использованием одного кабеля. Теперь можно подключать любые периферийные устройства, такие как клавиатура, мышь или кабель Ethernet RJ-45 к док-станции монитора. Вы можете смотреть видео в высоком разрешении и пользоваться высокоскоростной передачей данных, одновременно заряжая и подзаряжая ноутбук.

Встроенный разъем Ethernet RJ-45 обеспечивает защиту данных

Встроенный разъем Ethernet RJ-45 обеспечивает защиту данных

Кристально чистое изображение благодаря Quad HD 2560 x 1440 пикселей

Кристально чистое изображение благодаря Quad HD 2560 x 1440 пикселей

Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением Quad HD 2560 x 1440 или 2560 x 1080 пикселей. Дисплеи оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широкополосными портами подключения (среди которых USB-C, DisplayPort, HDMI), благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Дисплеи Philips обеспечат кристально чистое изображение всем и каждому: и взыскательным профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image AWARD-7185186

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      Примечания

      1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

      2. Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через разъемы USB-C, DP или HDMI.

      3. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      4. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

      5. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

      6. Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976

      7. Общий доступ к экрану, потоковая передача видео и аудио через Интернет могут снизить скорость сетевого подключения. Общее качество видео и аудио зависит от используемого оборудования, пропускной способности сети и скорости подключения.

      8. Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt

      9. Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.

      10. Выход DisplayPort работает только при входном разъеме DP или входном разъеме USB-C.

      11. Mac OS не поддерживает функцию расширения DP-Out MST.

      12. В случае если подключение Ethernet кажется медленным, войдите в экранное меню и выберите USB 3.0 или выше, который может поддерживать ЛВС-подключение скоростью до 1 Гбит.

      13. Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.

      14. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.