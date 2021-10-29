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Больше не доступен
328E1CA/00
Просто эффект погружения
Изогнутый дисплей E-Line 32" выполнен в стильном дизайне и обеспечивает эффект погружения. Сверхчеткое разрешение 4K UHD, широкое цветовое пространство и технология Adaptive-Sync позволяют просматривать изображение во всех деталях!
E Line
32 (диагональ 80 см/31,5")
3840 x 2160 (4K UHD)
Светодиодный дисплей Philips VA оснащен передовой технологией многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр, а также для работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.
SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.
Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
3.8
из 5
9
Отзывы
Flaperon
29/10/2021
Україна
Отличный монитор за свои деньги
Монитором очень доволен. После 17 дюймов 27 выглядят просто бомбезно! А почти вдвое меньшие по размеру пиксели создают практически гладкую картинку, как на смартфоне. С расстояния 20 см пиксели не видны, а с нормального рабочего расстояния - тем более! Только эти два параметра вызвали натуральный "Вау!" эффект) Меню регулировок в данном мониторе весьма обширное, но простое и понятное. Я только уменьшил яркость с 70 до 40. И картинка меня полностью устраивает! Цвета сочные, картинка динамичная, шлейфов нет. Видео в 4К смотрится потрясающе! С официального сайта можно скачать утилитку, с помощью которой можно управлять монитором вместо кнопок (кроме вкл/выкл). Из дополнительных опций есть встроенные колонки, которые имеют весьма неплохое звучание. Конечно, это не Hi-Fi акустика, но посмотреть фильм, поговорить по скайпу или просто послушать музыку в фоновом режиме во время работы, например, в Word или Photoshop - вполне норм.
Плюсы
4K, встроенные колонки, 27", отличное качество изображения
Минусы
Нет регулировки по высоте на штатной подставке
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 278E1A ЖК-монитор 4K Ultra HD
Date of Use 2021-04-29
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 278E1A ЖК-монитор 4K Ultra HD
Date of Use 2021-04-29
457788))
12/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
12 баллов
Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Jahster
14/11/2021
Україна
Чудовий монітор
Придбали такий для обробки фото. Кольори наче гарні претензій немає. Масштаб тільки довелось 150 у вінді виставити на 4К дозволі. Має зовнішній БЖ зате сам монітор доволі тонкий. Мені особливо подобається, що майже зовсім нема ніяких засвіток по краям екрану, якщо ввімкнути чорний колір і в темноті дивитись. Екран майже ідеально рівномірно чорний і слабо світиться в темноті. Купляли 1 рік і 9 місяців тому.
Плюсы
Кольоропередача, рівномірність підсвітки, тонкі рамки, дизайн.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Date of Use 2020-11-14
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD
Date of Use 2020-11-14
Радиус изгиба дисплея в мм
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.