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Больше не доступен

4100 seriesСверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

32PFS4132/12

4.6

| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

Стильный дизайн и великолепные характеристики. Телевизор Philips 4100 с технологией Digital Crystal Clear обеспечивает воспроизведение качественного изображения Full HD с высокой контрастностью и чистым звучанием. Оцените превосходные возможности для развлечений и простоту использования данной модели.

Посмотреть все преимущества

с технологией Digital Crystal Clear

Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

  • 80 см (32")

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Тонкая, изящная подставка рождает ощущение невесомости

Приступая к разработке новой модели телевизора, наша команда тщательно продумывает каждую деталь: от технологии до дизайна. Новая подставка с угловыми ножками, в отличие от традиционных, позволяет усилить впечатления от просмотра благодаря свободному пространству под телевизором. Смелое и надежное решение!

Digital Crystal Clear: невероятно четкое изображение, которым хочется поделиться

Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, фильмы, новостные передачи или соберитесь перед телевизором с друзьями — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.

Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.6

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

12/11/2019

Україна

Україна

Хороший телевізор

Звичайний телевізор з хорошою картинкою і без зайвих, мені не потрібних смарт тв, 3д, 4к і т.д. Виходячи з вищевказаного і ціна дуже хорошаб особливо за 43 діагональ.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4100 series 43PFS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4100 series 43PFS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

04/07/2019

Україна

Україна

Обов*язково рекомендуватиму знайомим

Придбав телевізор. Налаштував дуже швидко і без проблем. Екран відповідає всім параметрам, які мене цікавили. Працює без претензій. Абсолютно відповідає своїй ціні, зручний пульт, гарно вписався в інтер*єр, незвичайні, зручні ніжки-підставки. дякую за гарний товар.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4100 series 32PFS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4100 series 32PFS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

01/04/2019

Україна

Україна

Ціна якість.

Дуже сподобався дизайн, надтонкий гармонічно вписався в інтер'єр, зручний у користуванні, легко налаштовувати, гарна яскрава картинка. Співвідношення ціна якість на висоті. Став вікном в мультимедійний світ мого маленького сина! Philips з турботою...

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4100 series 32PFS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4100 series 32PFS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  5. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.