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  • Energy Label Europe G
    Фотография передней части продукта
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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Изображение боковой стороны разъема
  • Energy Label Europe G
    Фотография передней части продукта
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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Изображение боковой стороны разъема

Больше не доступен

5600 seriesСверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

32PFS5603/12

5

| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Ультратонкий Full HD LED TV

Оцените элегантный минималистичный дизайн телевизора Philips 5600 в белом исполнении, который отлично впишется в любой интерьер. Качество изображения Full HD делает этот телевизор идеальным выбором.

Посмотреть все преимущества

с технологией Pixel Plus HD

Ультратонкий Full HD LED TV

  • 80 см (32")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Элегантный белый цвет будет выглядеть уместно и современно в любой комнате

Мы знаем, что вам нужен небольшой телевизор, объединяющий в себе мощный функционал и безупречный стиль. Именно поэтому наши дизайнеры разработали уникальный корпус этого телевизора с элегантной глянцевой белой рамкой — современное решение, которое идеально впишется в любой интерьер и подчеркнет индивидуальность хозяина.

Компактный портативный телевизор: безграничные возможности развлечений

Где бы вы ни находились — на кухне или в походе с семьей — благодаря стильному, легкому и компактному портативному телевизору с небольшой диагональю вы не пропустите любимую телепередачу. Следите за последними новостям и успехами своей любимой команды на экране этого портативного телевизора. Развлечения всегда с вами!

Pixel Plus HD: четкое изображение вне зависимости от источника.

Процессор Philips Pixel Plus HD оптимизирует качество изображения и обеспечивает кристальную четкость и великолепную контрастность. При просмотре кабельного телевидения или фильмов на диске вы всегда будете наслаждаться четким изображением с яркими оттенками белого и глубокими оттенками черного.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
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27/06/2019

Україна

Україна

Одни положительные эмоции от этой модели тв.

Лучший тв за свою цену со звуком АС3. Отличная картинка. Отличный звук, как для тв. Читает с флешки много форматов со звуком АС3. Потребляет 30, 33Вт. Надёжные ножки и устойчивая конструкция тв в целом. Красивый дизайн. Качественный пульт, кнопки нажимаются плавно и тихо.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

20/06/2019

Україна

Україна

Интересный дизайн. Отличное изображение.

Отлично вписался на кухне. Жена в восторге. Но одно маленькое НО. Отсутствие кнопок на самом телевизоре. Пришлось придумывать выключатель( отключать от сети уходя из дома). Philipsy нужно об этом поразмыслить.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5600 series 24PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5600 series 24PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

03/04/2019

Україна

Україна

подходит для маленькой комнаты

мы купили телевизор внучке чтоб она смотрела мультики,для её возраста 6 лет он как раз подходит,очень хорошее изображение,звук хороший,мне понравился,подрастёт купят родители ей по новее,я знаю что у меня вся техника Филипс,и очень хорошая,я нечего ещё не ремонтировала,вот и тв решили купить,он ещё с белой кайомочкой,вообще красиво смотрится.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  5. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.