Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
32PHT4200/12
Тонкий LED TV
Идеальный телевизор на все времена. Тонкий светодиодный LED-телевизор Philips серии 4200 с технологией Digital Crystal Clear обеспечивает четкое изображение и чистый звук. Он оснащен всеми необходимыми функциями, позволяющими наслаждаться просмотром телевизора в домашних условиях, в том числе удобными дополнительными портами USB и HDMI.
80 см (32")
LED TV
DVB-T/T2/C
Показатель Perfect Motion Rate сочетает в себе технологию Philips для дисплеев и усовершенствованные техники обработки видео для улучшения качества каждого кадра изображения. Максимальная четкость изображения и плавная передача динамичных сцен при просмотре спортивных передач или боевиков, а также во время игры.
Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, новостные передачи или увлекательное видео в кругу друзей — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.
Современному телевизору с утонченным дизайном нужна уникальная подставка, которая подчеркнет изящность его линий. Именно поэтому команда дизайнеров Philips создала эту оригинальную подставку открытого типа, которая впишется в любой интерьер.
3.0
из 5
2
Отзывы
амвмва
20/09/2017
Україна
Отработал 2 года
Данный телевизор проработал 2 года и 1 день. Просто перестал включаться и реагировать на какие-либо действия.
Этот отзыв про 4000 series 32PHT4200 Тонкий LED TV
Этот отзыв про 4000 series 32PHT4200 Тонкий LED TV
МАкс
03/01/2019
Україна
2019
Такая же фигня 2 года и все . висит заставка и все прошивку не могу кинуть ппц странно обычно филипс радует а тут такое
Этот отзыв про 4000 series 32PHT4200 Тонкий LED TV
Этот отзыв про 4000 series 32PHT4200 Тонкий LED TV
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.