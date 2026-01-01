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Business MonitorЖК-монитор UltraWide с USB-C

40B1U5600/00

Идеальное оснащение

Этот многофункциональный монитор Philips подключается через USB-C для конфигурации без лишних проводов. Смотрите видео высокого разрешения, передавайте данные и заряжайте ноутбук — все это с подключением всего одним кабелем. Держатель для наушников поможет забыть о спутывании кабелей.

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Идеальное оснащение

  • Серия 5000

  • 40 (диагональ 100,4 см/39,53")

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Подключайте ноутбук с помощью одного кабеля USB-C

Подключайте ноутбук с помощью одного кабеля USB-C

Этот дисплей Philips оснащен разъемом USB Type-C для подачи питания. С интеллектуальным и гибким управлением питанием вы сможете напрямую заряжать совместимое устройство. Тонкий двусторонний интерфейс USB-C обеспечивает подключение посредством одного кабеля. Вы можете просматривать видео высокого разрешения и передавать данные со сверхвысокой скоростью, одновременно с этим заряжая совместимое устройство.

Встроенный переключатель KVM для простого переключения между источниками

Встроенный переключатель KVM для простого переключения между источниками

С переключателем KVM для интеграции MultiClient вы можете управлять двумя разными ПК с одной конфигурации монитор/мышь/клавиатура. Удобная кнопка позволяет быстро переключаться между источниками. Подойдет для конфигураций, требующих вычислительной мощности двух ПК или для тех, кто использует один большой монитор для работы с двумя разными ПК.

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

  2. Значение времени отклика равно SmartResponse

  3. Область NTSC на основе CIE1976

  4. Область sRGB на основе CIE1931

  5. Для передачи видео через USB‑C ваш ноутбук/устройство должно поддерживать режим USB‑C DP Alt Mode

  6. Общий доступ к экрану, потоковая передача видео и аудио через Интернет могут снизить скорость сетевого подключения. Общее качество видео и аудио зависит от используемого оборудования, пропускной способности сети и скорости подключения.

  7. Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.

  8. В случае если подключение Ethernet кажется медленным, войдите в экранное меню и выберите USB 3.0 или выше, который может поддерживать ЛВС-подключение скоростью до 1 Гбит.

  9. Этот дисплей обеспечивает подачу питания USB-C до 100 Вт (типич. 96 Вт), макс. подача питания зависит от устройства.

  10. При расчете энергоэффективности PowerSensor показатели USB и Power Delivery не учитываются.

  11. Рейтинг EPEAT действителен только в тех странах, где Philips регистрирует продукт. Пожалуйста, посетите https://www.epeat.net/ для проверки статуса регистрации в вашей стране.

  12. Монитор может выглядеть иначе, чем на изображениях с описанием функций.