Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
40B1U5600/00
Идеальное оснащение
Этот многофункциональный монитор Philips подключается через USB-C для конфигурации без лишних проводов. Смотрите видео высокого разрешения, передавайте данные и заряжайте ноутбук — все это с подключением всего одним кабелем. Держатель для наушников поможет забыть о спутывании кабелей.
Серия 5000
40 (диагональ 100,4 см/39,53")
3440 x 1440 (WQHD)
Этот дисплей Philips оснащен разъемом USB Type-C для подачи питания. С интеллектуальным и гибким управлением питанием вы сможете напрямую заряжать совместимое устройство. Тонкий двусторонний интерфейс USB-C обеспечивает подключение посредством одного кабеля. Вы можете просматривать видео высокого разрешения и передавать данные со сверхвысокой скоростью, одновременно с этим заряжая совместимое устройство.
С переключателем KVM для интеграции MultiClient вы можете управлять двумя разными ПК с одной конфигурации монитор/мышь/клавиатура. Удобная кнопка позволяет быстро переключаться между источниками. Подойдет для конфигураций, требующих вычислительной мощности двух ПК или для тех, кто использует один большой монитор для работы с двумя разными ПК.
В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Отзывы
Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
Значение времени отклика равно SmartResponse
Область NTSC на основе CIE1976
Область sRGB на основе CIE1931
Для передачи видео через USB‑C ваш ноутбук/устройство должно поддерживать режим USB‑C DP Alt Mode
Общий доступ к экрану, потоковая передача видео и аудио через Интернет могут снизить скорость сетевого подключения. Общее качество видео и аудио зависит от используемого оборудования, пропускной способности сети и скорости подключения.
Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.
В случае если подключение Ethernet кажется медленным, войдите в экранное меню и выберите USB 3.0 или выше, который может поддерживать ЛВС-подключение скоростью до 1 Гбит.
Этот дисплей обеспечивает подачу питания USB-C до 100 Вт (типич. 96 Вт), макс. подача питания зависит от устройства.
При расчете энергоэффективности PowerSensor показатели USB и Power Delivery не учитываются.
Рейтинг EPEAT действителен только в тех странах, где Philips регистрирует продукт. Пожалуйста, посетите https://www.epeat.net/ для проверки статуса регистрации в вашей стране.
Монитор может выглядеть иначе, чем на изображениях с описанием функций.