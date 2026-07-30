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  • Широкие возможности подключения и управления
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Больше не доступен

Профессиональный светодиодный LED-телевизор

40HFL5010T/12

Широкие возможности подключения и управления
Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления.
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незабываемые впечатления для ваших гостей

Широкие возможности подключения и управления

  • 40" MediaSuite

  • светодиодный

  • DVB-T2/T/C, IP-телевидение

Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к сетям интранет или Интернет. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

      2. Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

      3. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.