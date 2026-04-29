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Профессиональный светодиодный LED-телевизор
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40HFL5010T/12
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Все (3)
Что такое DiSEqC?
Можно ли принимать на телевизор сигналы с двух разных спутников?
Что такое DVB-S/DVB-S2, и поддерживает ли мой телевизор эти стандарты?