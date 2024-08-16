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44HDL5000PP/00
Philips Public LED 5000
Используйте уникальные дисплеи Public LED для более эффективного привлечения аудитории. Демонстрируйте иммерсивный контент благодаря простому подключению и регулируемому радиусу изгиба для наиболее ярких ощущений от просмотра.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Светодиодный дисплей
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Обеспечивает кристально чистое отображение и точную цветопередачу. Оцените плавную картинку с высокой частотой обновления.
Погрузитесь в невероятный контент с показателем однородности яркости свыше 97 %.
Откройте для себя яркие визуальные впечатления с широким цветовым пространством для еще более реалистичных изображений.
Оцените исключительную четкость картинки с коэффициентом контрастности >=3000:1.
Разработка технологий для устойчивого развития бизнеса посредством встроенных функций энергосбережения.
Помимо широкого спектра дополнительных интерфейсов подключения и кронштейнов для настенного крепления Philips Public LED серии 5000 также поддерживает и фиксированное подвесное крепление.
Электронные компоненты легко осмотреть и заменить при обслуживании. Модули можно без труда извлечь из устройства с помощью специального инструмента.
Легко объединяйте несколько LED-дисплеев для демонстрации материалов в нужном разрешении — 4K, 8K или даже выше. По сравнению с ЖК-экранами LED-дисплеи отличаются более высокой частотой обновления, что обеспечивает плавность картинки. Неважно, для чего вам нужен такой дисплей, — вы поразите зрителей невероятным качеством изображения.
Дисплеи Philips Public LED серии 5000 поставляются со встроенной системой укладки кабелей для оптимального кабель-менеджмента. Шкафы благодаря особой конструкции подключаются шлейфом для подачи питания и передачи данных через уникальный модуль подключения плат напрямую PPDS, в результате чего конфигурация выглядит более продуманной, а установка производится быстрее.
Изображение/дисплей
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Отдельный экран 14HDL5019PM/00
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