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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография пульта дистанционного управления
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  • Фотография передней части продукта
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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Изображение боковой стороны разъема

Больше не доступен

5500 seriesУльтратонкий Full HD LED TV

50PFS5503/12

5

| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

43 дюйма
43 дюйма
50 дюймов
50 дюймов

Ультратонкий Full HD LED TV

Телевизор Philips 5500 с большим экраном, разрешением Full HD и превосходным качеством звучания позволит наслаждаться сериалами, фильмами и играми с любого источника.

Посмотреть все преимущества

с технологией Pixel Plus HD

Ультратонкий Full HD LED TV

  • 126 см (50")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Тонкая, изящная подставка рождает ощущение невесомости

Новая эргономичная подставка в отличие от традиционных позволяет усилить впечатления от просмотра благодаря свободному пространству под телевизором. Смелое и надежное решение!

Pixel Plus HD: четкое изображение вне зависимости от источника.

Процессор Philips Pixel Plus HD оптимизирует качество изображения и обеспечивает кристальную четкость и великолепную контрастность. При просмотре кабельного телевидения или фильмов на диске вы всегда будете наслаждаться четким изображением с яркими оттенками белого и глубокими оттенками черного.

Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Рекомендую, техніка перевірена часом)

Телевізор рекомендую до покупки. Принципово не шукав телевізор зі смарт тв, із можливих варіантів вибрав цей тому що він має те саме що і корейці цього класу, але дешевша ціна

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

10/04/2019

Україна

Україна

Чудовий телек

Брал специально без Смарта под Андроид приставку. В целом доволен. Для своих денег хороший звук и картинка. Проверил на битые пиксели - ИХ НЕТ!!! Рекомендую к покупке

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

06/04/2019

Україна

Україна

Хороший телевизор)

За свою цену-качество,надёжность !!! Пользуюсь больше трех месяцев не каких проблем жена довольна )))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  5. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.