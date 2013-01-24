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    LED

    4K UHD LED Smart TV

    50PUS7505/12
    Общая оценка / 5
    • Высокое качество изображения. Достойный звук. Высокое качество изображения. Достойный звук. Высокое качество изображения. Достойный звук.
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      LED 4K UHD LED Smart TV

      50PUS7505/12
      Общая оценка / 5

      Высокое качество изображения. Достойный звук.

      Погрузитесь в момент. Этот HDR-телевизор от Philips обеспечивает превосходное качество изображения и премиальное звучание Dolby Atmos. Качественное потоковое вещание игр и спортивных событий в формате HDR. Панель управления SAPHI позволяет быстро получать доступ к контенту, который вы любите. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      LED 4K UHD LED Smart TV

      Высокое качество изображения. Достойный звук.

      Погрузитесь в момент. Этот HDR-телевизор от Philips обеспечивает превосходное качество изображения и премиальное звучание Dolby Atmos. Качественное потоковое вещание игр и спортивных событий в формате HDR. Панель управления SAPHI позволяет быстро получать доступ к контенту, который вы любите. Узнать обо всех преимуществах

      Высокое качество изображения. Достойный звук.

      Погрузитесь в момент. Этот HDR-телевизор от Philips обеспечивает превосходное качество изображения и премиальное звучание Dolby Atmos. Качественное потоковое вещание игр и спортивных событий в формате HDR. Панель управления SAPHI позволяет быстро получать доступ к контенту, который вы любите. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      LED 4K UHD LED Smart TV

      Высокое качество изображения. Достойный звук.

      Погрузитесь в момент. Этот HDR-телевизор от Philips обеспечивает превосходное качество изображения и премиальное звучание Dolby Atmos. Качественное потоковое вещание игр и спортивных событий в формате HDR. Панель управления SAPHI позволяет быстро получать доступ к контенту, который вы любите. Узнать обо всех преимуществах

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        LED

        LED

        4K UHD LED Smart TV

        Итого:

        Высокое качество изображения. Достойный звук.

        4K HDR Smart LED-телевизор

        • 126 см (50")
        • Поддержка HDR 10+
        • Процессор P5 Perfect Picture
        • Smart TV
        Телевизор Philips 4K UHD. Яркая картинка HDR.

        Телевизор Philips 4K UHD. Яркая картинка HDR.

        Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая HDR10+ и Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.

        Процессор Philips P5: превосходное качество с любого источника.

        Процессор Philips P5: превосходное качество с любого источника.

        Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.

        Dolby Vision и Dolby Atmos. Кинематографичное изображение и звук.

        Dolby Vision и Dolby Atmos. Кинематографичное изображение и звук.

        Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Как материалы Blu-Ray, так и новый эпизод сериала, доступного по подписке, предстанут перед вами с максимальной контрастностью и яркостью, а также реалистичной цветопередачей. И все это будет сопровождаться объемным, четким и глубоким звуком.

        Saphi Smart TV. Смотрите телевизор с удовольствием.

        Saphi Smart TV. Смотрите телевизор с удовольствием.

        SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и т. д.

        Поддержка HDR10+. Изображение в точном соответствии с задумкой режиссера.

        Поддержка HDR10+. Изображение в точном соответствии с задумкой режиссера.

        Ваш телевизор Philips способен выжать максимум из видеоформата HDR10+. Контрастность, цвет и яркость настраиваются в покадровом режиме.Неважно, что вы смотрите, — популярный сериал или новый блокбастер — вы обязательно оцените глубокие тени. Яркие поверхности станут еще ярче, а цвета — еще реалистичнее.

        Доступ к меню со значками одной кнопкой.

        Доступ к меню со значками одной кнопкой.

        SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и т. д.

        Коллекция Philips TV. Netflix, Prime Video и многое другое.

        Коллекция Philips TV. Netflix, Prime Video и многое другое.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          50  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          126  см
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Формат изображения
          16:9
          Улучшение изображения
          • Разрешение Ultra
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          • 1500 PPI
          • Технология Micro Dimming
          Процессор Pixel
          Процессор P5 Perfect Picture

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
          Видеовходы для всех интерфейсов HDMI
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Функции Smart TV

          Взаимодействие с пользователем
          • SimplyShare
          • Дублирование экрана
          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Приложения SmartTV*
          • Сетевые видеомагазины
          • Открытый интернет-браузер
          • ТВ по запросу
          • Youtube
          • Netflix TV
          Простота установки
          • Автопоиск устройств Philips
          • Мастер настройки сети
          • Мастер установки поддержки
          Обновление встроенной программы
          • Мастер обновления встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление программы устройства через Интернет
          Регулировка формата экрана
          • Расширенный - Сдвиг
          • Базовый - Широкоэкранный
          • Автозаполнение
          • Масштабирование, растяжение
          • Широкий экран
          Удобство использования
          • Кнопка меню Smart
          • Экранное руководство пользователя

        • Обработка

          Мощность обработки
          Двухъядерный процессор

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Поддержка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Поддержка HEVC
          Да

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          3
          Количество разъемов USB
          2
          Беспроводное соединение
          Wi-Fi 802.11n, 2x2, однополосный
          Другие подключения
          • Разъем для спутниковой приставки
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Выход для наушников
          • Разъем для сервисного обслуживания
          Возможности HDMI
          • Канал возврата аудиосигнала
          • 4K
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          • .SSA
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Сферические фотопанорамы
          • HEIF

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO
          содержание ртути
          0  мг
          Наличие свинца
          Да*
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          n/a (не применимо)

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Регистрационные номера EPREL
          355214
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          50
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          126
          Класс энергоэффективности для SDR
          G
          Энергопотребление для SDR
          144  Вт
          Класс энергоэффективности для HDR
          G
          Энергопотребление для HDR
          74  Вт
          Режим ожидания с поддержкой сети
          < 2,0  Вт
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Технология панели
          ЖК с LED

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт
          Улучшение звука
          • 5-полосный эквалайзер
          • ИИ-звук
          • Четкие диалоги
          • Dolby Atmos
          • Ночной режим
          • Автоматическая регулировка громкости
          • Усиление низких частот
          • Dolby Bass Enhancement
          • Dolby Volume Leveler
          Конфигурация динамиков
          10 Вт x 2, широкополосный динамик

        • Размеры

          Ширина коробки
          1240,0  миллиметра
          Высота коробки
          785,0  миллиметра
          Глубина коробки
          150,0  миллиметра
          Ширина устройства
          1127,6  миллиметра
          Высота устройства
          643,5  миллиметра
          Глубина устройства
          77,4  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1127,6  миллиметра
          Высота с подставкой
          676,1  миллиметра
          Глубина с подставкой
          259,7  миллиметра
          Глубина подставки
          259,7  миллиметра
          Высота подставки
          32,6  миллиметра
          Ширина подставки
          790,0  миллиметра
          Вес продукта
          10,4  кг
          Вес изделия с подставкой
          10,6  кг
          Вес, включая упаковку
          15,3  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          200 x 200 мм

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Глянцевая черная рамка из пластика
          Конструкция подставки
          Матовая сверхтонкая подставка

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Настольная подставка

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Настольная подставка

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            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

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