Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарея типа AAA — 2 шт.
- Шнур питания
- Краткое руководство пользователя
- Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Настольная подставка
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Высокое качество изображения. Достойный звук.
Погрузитесь в момент. Этот HDR-телевизор от Philips обеспечивает превосходное качество изображения и премиальное звучание Dolby Atmos. Качественное потоковое вещание игр и спортивных событий в формате HDR. Панель управления SAPHI позволяет быстро получать доступ к контенту, который вы любите. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокое качество изображения. Достойный звук.
Погрузитесь в момент. Этот HDR-телевизор от Philips обеспечивает превосходное качество изображения и премиальное звучание Dolby Atmos. Качественное потоковое вещание игр и спортивных событий в формате HDR. Панель управления SAPHI позволяет быстро получать доступ к контенту, который вы любите. Узнать обо всех преимуществах
Высокое качество изображения. Достойный звук.
Погрузитесь в момент. Этот HDR-телевизор от Philips обеспечивает превосходное качество изображения и премиальное звучание Dolby Atmos. Качественное потоковое вещание игр и спортивных событий в формате HDR. Панель управления SAPHI позволяет быстро получать доступ к контенту, который вы любите. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокое качество изображения. Достойный звук.
Погрузитесь в момент. Этот HDR-телевизор от Philips обеспечивает превосходное качество изображения и премиальное звучание Dolby Atmos. Качественное потоковое вещание игр и спортивных событий в формате HDR. Панель управления SAPHI позволяет быстро получать доступ к контенту, который вы любите. Узнать обо всех преимуществах
4K UHD LED Smart TV
Итого:
Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая HDR10+ и Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.
Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.
Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Как материалы Blu-Ray, так и новый эпизод сериала, доступного по подписке, предстанут перед вами с максимальной контрастностью и яркостью, а также реалистичной цветопередачей. И все это будет сопровождаться объемным, четким и глубоким звуком.
SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и т. д.
Ваш телевизор Philips способен выжать максимум из видеоформата HDR10+. Контрастность, цвет и яркость настраиваются в покадровом режиме.Неважно, что вы смотрите, — популярный сериал или новый блокбастер — вы обязательно оцените глубокие тени. Яркие поверхности станут еще ярче, а цвета — еще реалистичнее.
SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и т. д.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Функции Smart TV
Обработка
Тюнер/прием/передача
Подключения
Мультимедийные приложения
Питание
Талон энергоэффективности ЕС
Звук
Размеры
Дизайн
Аксессуары