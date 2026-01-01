Плавный игровой процесс на консолях в формате 4K / 120 Гц

Оцените превосходное разрешение 4K и высокую частоту обновления 120 Гц при подключении консоли Xbox Series X и других консолей нового поколения через один из нескольких разъемов HDMI 2.1. Высокая частота обновления означает меньше пропущенных кадров — вы сможете во всех подробностях следить за движениями противников для более точной стрельбы.