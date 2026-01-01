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559M1RYV/01
Оптимизировано под консоли нового поколения
Дисплей Momentum предназначен для настоящих геймеров и имеет специальную маркировку Designed for Xbox. Оцените новый уровень игрового процесса с акустической системой от Bowers & Wilkins, в то время как подсветка Ambiglow обеспечит полное погружение и максимальное удовольствие от игры.
Designed for Xbox
Momentum
139,7 см (55")
3840 x 2160 (4K UHD)
Новые ощущения от игры на консолях. Совместно с командой Xbox мы разработали этот дисплей, получивший маркировку Designed for Xbox — это означает, что он обеспечивает оптимальную визуализацию контента с Xbox Series X с момента ее подключения к дисплею.
Оцените превосходное разрешение 4K и высокую частоту обновления 120 Гц при подключении консоли Xbox Series X и других консолей нового поколения через один из нескольких разъемов HDMI 2.1. Высокая частота обновления означает меньше пропущенных кадров — вы сможете во всех подробностях следить за движениями противников для более точной стрельбы.
Геймеры с ПК, которым необходимы яркие ощущения от игрового процесса 4K с высокой частотой обновления 144 Гц теперь смогут оценить максимально плавный игровой процесс благодаря современным интерфейсам подключения.
Награды
Отзывы
Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.
Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.