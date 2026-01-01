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  • Альтернативная фотография продукта
  • Основное изображение
  • Маркировка класса энергоэффективности
    Фотография передней части продукта
  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
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MonitorДисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

559M1RYV/01

1 награда

Оптимизировано под консоли нового поколения

Дисплей Momentum предназначен для настоящих геймеров и имеет специальную маркировку Designed for Xbox. Оцените новый уровень игрового процесса с акустической системой от Bowers & Wilkins, в то время как подсветка Ambiglow обеспечит полное погружение и максимальное удовольствие от игры.

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Оптимизировано под консоли нового поколения

  • Designed for Xbox

  • Momentum

  • 139,7 см (55")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Маркировка Designed for Xbox — оптимально для игр

Маркировка Designed for Xbox — оптимально для игр

Новые ощущения от игры на консолях. Совместно с командой Xbox мы разработали этот дисплей, получивший маркировку Designed for Xbox — это означает, что он обеспечивает оптимальную визуализацию контента с Xbox Series X с момента ее подключения к дисплею.

Плавный игровой процесс на консолях в формате 4K / 120 Гц

Плавный игровой процесс на консолях в формате 4K / 120 Гц

Оцените превосходное разрешение 4K и высокую частоту обновления 120 Гц при подключении консоли Xbox Series X и других консолей нового поколения через один из нескольких разъемов HDMI 2.1. Высокая частота обновления означает меньше пропущенных кадров — вы сможете во всех подробностях следить за движениями противников для более точной стрельбы.

Играйте на ПК с большим экраном в формате 4K / 144 Гц

Играйте на ПК с большим экраном в формате 4K / 144 Гц

Геймеры с ПК, которым необходимы яркие ощущения от игрового процесса 4K с высокой частотой обновления 144 Гц теперь смогут оценить максимально плавный игровой процесс благодаря современным интерфейсам подключения.

Технические характеристики

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Награды

  • Изображение TPV_AWARD-7185171

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Примечания

  1. Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976

  2. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

  3. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

  4. Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.

  5. Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.

  6. Время отклика соответствует значению SmartResponse

  7. Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.

  8. Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt

  9. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.