Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Поделитесь воспоминаниями
Сколько цифровых изображений хранится на вашем компьютере? Просматривайте, отправляйте и оживляйте свои воспоминания с помощью фоторамки Philips PhotoFrame™ — самый простой способ качественно отобразить цифровые фотографии без помощи компьютера.
17,8 см (7") ЖКД
Формат 16:9
Разъем USB для простого просмотра и показа фотографий с флэш-накопителя USB.
Отображение фотографий в виде коллажа - это эффект слайд-шоу. При этом автоматически и в случайном порядке смешиваются различные фотографии, чтобы исключить появление белых полей в случае, если размер фотографии меньше размера экрана.
RadiantColor - это эксклюзивная технология Philips для отображения небольших фотографий в оптимальном формате 4:3 путем усиления цвета по краям фотографий, которые меньше дисплея. Технология удаляет черные полосы и искажения.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Stringer
31/10/2021
Україна
Чудова фоторамка
Простий та універсальний дизайн, металева підніжка, підтримка карт пам'яті та флешек. Непоганий дисплей.
Плюсы
Ціна, дизайн, можливість як ставити горизонтально/веритально так і кріпити на стіну.
Минусы
Не вистачає довжини дрота живлення. Маленька роздільна здатність фото (800х600).
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 8FF3FPW PhotoFrame
Дата пользования 2019-10-31
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 8FF3FPW PhotoFrame
Дата пользования 2019-10-31