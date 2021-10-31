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Больше не доступен

Фоторамка

7FF3FPW/00

4

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

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Сколько цифровых изображений хранится на вашем компьютере? Просматривайте, отправляйте и оживляйте свои воспоминания с помощью фоторамки Philips PhotoFrame™ — самый простой способ качественно отобразить цифровые фотографии без помощи компьютера.

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  • 17,8 см (7") ЖКД

  • Формат 16:9

Смотрите фото с флэш-накопителя USB без компьютера

Разъем USB для простого просмотра и показа фотографий с флэш-накопителя USB.

Забавные коллажи: несколько фотографий в одном изображении

Отображение фотографий в виде коллажа - это эффект слайд-шоу. При этом автоматически и в случайном порядке смешиваются различные фотографии, чтобы исключить появление белых полей в случае, если размер фотографии меньше размера экрана.

Вдохните новую жизнь в старые фотографии с помощью RadiantColor

RadiantColor - это эксклюзивная технология Philips для отображения небольших фотографий в оптимальном формате 4:3 путем усиления цвета по краям фотографий, которые меньше дисплея. Технология удаляет черные полосы и искажения.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Чудова фоторамка

Простий та універсальний дизайн, металева підніжка, підтримка карт пам'яті та флешек. Непоганий дисплей.

Плюсы

Ціна, дизайн, можливість як ставити горизонтально/веритально так і кріпити на стіну.

Минусы

Не вистачає довжини дрота живлення. Маленька роздільна здатність фото (800х600).

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 8FF3FPW PhotoFrame

Дата пользования 2019-10-31

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 8FF3FPW PhotoFrame

Дата пользования 2019-10-31

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