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Цифровая фоторамка
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Руководство пользователя
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Фоторамка поддерживает карты Compact Flash (CF) II?
Можно ли использовать фоторамку при авто отключении?
Можно ли использовать 2 карты памяти на фоторамке?
Можно ли отображать на фоторамке одно изображение?
Как правильно очищать экран фоторамки?
Фоторамка не отображает отредактированные изображения
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