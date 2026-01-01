Xenon X-tremeVision второго поколения: превосходные характеристики освещенности

Лампы Xenon X-tremeVision второго поколения оснащены технологией Philips Xenon, которая обеспечивает высокое качество освещения. Удлиненный луч света и до 20 % лучшая видимость — лампы X-tremeVision второго поколения позволяют заметить препятствия раньше и среагировать заранее. Благодаря улучшенной освещенности обочины вы раньше заметите потенциальную опасность, например пешехода или примыкающую дорогу. Эти лампы ярко освещают каждый поворот, неровность и препятствие на дороге, подойдут для самых сложных дорожных условий и понравятся даже самым требовательным водителям.