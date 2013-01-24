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    X-tremeVision

    Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    85415XVC1
    • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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      X-tremeVision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

      85415XVC1

      Безопасность и уверенность на дороге

      Philips X-tremeVision Xenon: видимость до 50 % лучше. Эти высокомощные ксеноновые лампы обеспечивают максимальную яркость для максимальной видимости. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      X-tremeVision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

      Безопасность и уверенность на дороге

      Philips X-tremeVision Xenon: видимость до 50 % лучше. Эти высокомощные ксеноновые лампы обеспечивают максимальную яркость для максимальной видимости. Узнать обо всех преимуществах

      Безопасность и уверенность на дороге

      Philips X-tremeVision Xenon: видимость до 50 % лучше. Эти высокомощные ксеноновые лампы обеспечивают максимальную яркость для максимальной видимости. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      X-tremeVision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

      Безопасность и уверенность на дороге

      Philips X-tremeVision Xenon: видимость до 50 % лучше. Эти высокомощные ксеноновые лампы обеспечивают максимальную яркость для максимальной видимости. Узнать обо всех преимуществах

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        X-tremeVision

        X-tremeVision

        Ксеноновая лампа для фар головного освещения

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Безопасность и уверенность на дороге

        Видимость до 50 % лучше

        • Тип лампы: D1S
        • В наборе: 1
        • 85 В, 35 Вт
        Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

        Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

        Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

        Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

        Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

        Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.

        Компания Philips — разработчик технологии Xenon HID

        Компания Philips — разработчик технологии Xenon HID

        Лампы Xenon HID (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности) производят в два раза больше света, обеспечивая лучшую видимость на дороге в любых условиях. В ходе исследований было выявлено, что интенсивный белый свет ламп Xenon HID, схожий с дневным светом, помогает водителям сохранять концентрацию внимания и быстрее реагировать на препятствия и дорожные знаки, чем при использовании традиционных ламп.

        Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

        Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

        Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

        Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

        Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

        Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

        Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

        Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

        Улучшенная видимость для безопасного вождения

        Лампа Xenon X-treme Vision помогает улучшить реакцию водителя, так как он заранее видит препятствия и дорожные знаки. Освещение — важнейшее условие безопасного вождения и главный фактор, который действительно помогает избежать несчастных случаев. Цель Philips — улучшить общую видимость и освещенность на дорогах. Благодаря цветовой температуре 4800 К наши лампы помогают создать более безопасную обстановку на дороге и предотвратить несчастные случаи.

        Высокое качество освещения благодаря Xenon X-treme Vision

        Лампы Xenon X-tremeVision оснащены технологией Philips Xenon, которая обеспечивает высокое качество освещения. Xenon X-treme Vision обеспечивают удлиненный луч света, что позволяет заранее увидеть препятствия и улучшает восприятие дороги боковым зрением. Излучая больше света, Xenon X-treme Vision отвечают высокому качеству оригинальных комплектующих и отличаются высокой производительностью, что оценят даже самые требовательные водители.

        Автомобильные лампы Philips отличаются высоким уровнем водонепроницаемости

        Только лампа из кварцевого стекла может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры: например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, что может произойти, если вы проезжаете по воде со сломанным корпусом фары.

        Технические характеристики

        • Информация об упаковке

          EAN3
           8727900364439 
          EAN1
           8727900364415 
          Тип упаковки
          C1

        • Электрические характеристики

          напряжение
          85  В
          мощность в ваттах
          35  Вт

        • Срок службы

          Срок службы
          2500 ч.

        • световые характеристики

          цветовая температура
          4800±600  K
          Люмен
          3200 ±450  лм

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          85415XVC1
          Номер заказа
          36441533

        • Информация об упаковке

          высота
          5,7  см
          Длина
          11,1  см
          ширина
          9,6  см
          Вес брутто одного изделия
          0,204  кг

        • Описание изделия

          Тип
          D1S
          Применение
          • Дальний свет
          • Ближний свет
          Обозначение
          D1S X-tremeVision
          Соответствие нормам ECE
          ДА
          Модельный ряд
          X-tremeVision
          Технология
          Ксенон
          База
          PK32d-2

        • Информация об упакованном продукте

          Количество упаковок
          1
          Минимальный заказ (профессиональное применение)
          2
          Вес брутто одного изделия
          • 152,5  г
          • 97  г
          высота
          9,3  см
          Длина
          5,4  см
          Вес нетто одного изделия
          73,2  г
          ширина
          5,4  см

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          Больше света
          Характеристики изделия
          Видимость до 50 % лучше

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