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Больше не доступен

WhiteVisionлампа для автомобильных фар

9006WHVB1

Безопасность никогда еще не была такой привлекательной

Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенона обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Яркость белого света увеличена на 60%. WhiteVision — безупречное сочетание стиля и безопасности.<br>

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Эффект яркого белого ксенонового света

Безопасность никогда еще не была такой привлекательной

  • Тип лампы: HB4

  • В наборе: 1

  • 12,8 В, 55 Вт

Максимальное удобство для водителей благодаря эффекту яркого белого ксенонового света

Лампы головного освещения Philips WhiteVision превосходят по характеристикам любые автомобильные лампы с белым светом с голубым оттенком. Это лучший выбор для водителей, которым не нужен компромисс между стилем и безопасностью. Обладая высокой цветовой температурой и стильным белым колпачком, лампы WhiteVision идеально подходят для головного освещения. Запатентованная технология покрытия Philips 3-го поколения впервые обеспечивает по-настоящему белый свет ламп WhiteVision и является шедевром эволюции.

Непревзойденный стиль благодаря эффекту белого ксенонового света

С лампами WhiteVision автомобиль выглядит стильно и современно.

Чистый и яркий луч белого света

Чистый и яркий луч белого света

Лампы головного освещения Philips WhiteVision до 3700 К мгновенно рассеивают темноту ярким лучом чистого белого света. Эффективное освещение для максимального комфорта за рулем.

Технические характеристики

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Примечания

  1. В сравнении со стандартными галогенными лампами

  2. Применение зависит от типа лампы