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    Standard

    головное освещение

    9008C1
    • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
      -{discount-value}

      Standard головное освещение

      9008C1

      Безопасность и уверенность на дороге

      Нашим лампам головного освещения отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

      Standard головное освещение

      Безопасность и уверенность на дороге

      Нашим лампам головного освещения отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

      Безопасность и уверенность на дороге

      Нашим лампам головного освещения отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

      Standard головное освещение

      Безопасность и уверенность на дороге

      Нашим лампам головного освещения отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

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        Standard

        головное освещение

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        Безопасность и уверенность на дороге

        Стандартные лампы Philips

        • Тип лампы: H13
        • В упаковке: 1 шт.
        • 12 В, 60/55 Вт
        Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

        Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

        Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

        Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

        Мы предлагаем лучшие в своем классе продукты и услуги Philips для рынка автомобилестроения и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000).

        Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

        Как выбрать лампу на 12 В для той или иной задачи? В ассортименте Philips Automotive есть автомобильные лампы на любой случай: лампы для номерных знаков, задние габаритные/стояночные фонари, лампы для перчаточного ящика, лампы для салона, сигнальные лампы, передние габаритные огни.

        В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

        Для симметричного распределения освещения рекомендуется производить замену ламп парами.

        Технические характеристики

        • Электрические характеристики

          напряжение
          12  В
          мощность в ваттах
          60/55  Вт

        • Срок службы

          Срок службы
          до 600 ч

        • Световые характеристики

          Цветовая температура
          3400 К
          Люмен
          3000 лм

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8711500877987
          EAN3
          8727900370768
          Тип упаковки
          C1

        • Описание продукта

          Применение
          • Дальний свет
          • Ближний свет
          Соответствие нормам ECE
          ДА
          Линейка продукции
          Стандартная лампа
          Технология
          Галоген
          Тип
          H13
          Обозначение
          9008C1
          Цоколь
          P26,4t

        • Информация об упаковке

          Вес брутто одного изделия
          0,489  кг
          Высота
          9,9  см
          Длина
          27,5  см
          Ширина
          11,4  см

        • Информация об упакованном продукте

          Вес брутто одного изделия
          42,14  г
          Высота
          9,3  см
          Длина
          5,4  см
          MOQ (для профессионалов)
          10
          Вес нетто одного изделия
          32,14  г
          Количество упаковок
          1
          Ширина
          5,4  см

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          9008C1
          Код для заказа
          87798730

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          Стандартная лампа
          Характеристики изделия
          Стандартные лампы Philips

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