Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
9012WVUB1
Яркий и эффектный внешний вид
Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra со специальным покрытием и ярким белым светом гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид.
Тип лампы: HIR2
12В, 55Вт
До 60% лучше видимость
Яркий белый свет
Количество ламп: 1 шт.
Лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra с ярким белым светом полностью изменят внешний вид вашего автомобиля. Они идеально подходят для стильного и эффективного освещения дорожного полотна.
WhiteVision Philips Ultra — это стильные галогенные лампы с освещением, близким по восприятию к светодиодным лампам. Благодаря новой усовершенствованной технологии покрытия стекла лампы WhiteVision Ultra обеспечивают максимально яркое освещение белого цвета, которое можно использовать на дорогах общей сети. Лампы WhiteVision Ultra — стильное решение для вашего автомобиля.
Лампы WhiteVision Ultra с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту EЭК (ЕСЕ) для автомобильных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность лампы, соответствующей всем требованиям законодательства. Это безопасность без компромиссов: вы получаете великолепную видимость, не ослепляя других участников дорожного движения.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы