Мощное очищение. Невероятно тихий.

Чистый и полезный воздух у вас дома — теперь на 50 % тише! Конструкция с двумя вентиляторами обеспечивает больше мощности в компактном корпусе и очистит воздух даже в большом помещении всего за несколько минут. Благодаря стильному дизайну, низкому энергопотреблению и умному управлению через приложение он идеально впишется в вашу повседневность.