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    • Мощное очищение. Невероятно тихий. Мощное очищение. Невероятно тихий. Мощное очищение. Невероятно тихий.
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      PureProtect серии 3200 Умный очиститель воздуха

      AC3220/10

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      Мощное очищение. Невероятно тихий.

      Чистый и полезный воздух у вас дома — теперь на 50 % тише! Конструкция с двумя вентиляторами обеспечивает больше мощности в компактном корпусе и очистит воздух даже в большом помещении всего за несколько минут. Благодаря стильному дизайну, низкому энергопотреблению и умному управлению через приложение он идеально впишется в вашу повседневность.

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      PureProtect серии 3200 Умный очиститель воздуха

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      PureProtect серии 3200
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      PureProtect серии 3200

      Умный очиститель воздуха

      Итого

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      Мощное очищение. Невероятно тихий.

      Эффективно задерживает аллергены и загрязнители

      • Очищает воздух в помещениях до 135 м²
      • Показатель CADR — 520 м³/ч
      • Фильтр HEPA и угольный фильтр
      • Очистка на 50 % тише
      Впечатляющая мощность в компактном корпусе

      Впечатляющая мощность в компактном корпусе

      Компактный размер и более высокая скорость очистки (1) благодаря инновационному дизайну с двумя вентиляторами. Высокий показатель скорости очистки CADR 520 м³/ч означает, что это устройство легко справится с очисткой воздуха в больших помещениях площадью до 135 м² (2), а очистка комнаты 20 м² займет менее 6 минут (3).

      3-слойная фильтрация HEPA задерживает 99,97 % мельчайших частиц

      3-слойная фильтрация HEPA задерживает 99,97 % мельчайших частиц

      3-слойная система фильтрации — фильтр предварительной очистки, HEPA NanoProtect и фильтр с активированным углем — задерживает 99,97 % частиц размером до 0,003 мкм (4), что даже меньше, чем самые крошечные частицы известных вирусов!

      Тихий даже на максимальной мощности

      Тихий даже на максимальной мощности

      На 50 % меньше шума с технологией SilentWings (1). Мы вдохновились бесшумным полетом сов и создали вентилятор с лопастями особой формы, которые обеспечивают очистку воздуха с уровнем шума всего 15 дБ(А). Даже на максимальной громкости вентилятор работает тише голоса людей при обычном разговоре (5).

      Задерживает 99,99 % аллергенов от пыли, пыльцы и питомцев

      Задерживает 99,99 % аллергенов от пыли, пыльцы и питомцев

      Защита от аллергенов на весь день. Устраняет 99,99 % пылевых клещей, пыльцы, аллергенов от питомцев и спор плесени (6), которые чаще всего вызывают аллергию или поллиноз (7). Подтверждено сертификатом ECARF: подходит для аллергиков.

      Эффективно задерживает частицы вирусов в воздухе, таких как H1N1 (грипп)

      Эффективно задерживает частицы вирусов в воздухе, таких как H1N1 (грипп)

      Задерживает 99,9 % содержащихся в воздухе вирусов и бактерий. Протестировано в сторонней лаборатории на вирусе гриппа H1N1 (8), бактерии стафилококка (9) и 99,99 % вируса SARS-CoV-2, который является причиной COVID-19 (10).

      Задерживает неприятные запахи и газообразные загрязнители

      Задерживает неприятные запахи и газообразные загрязнители

      Слой с активированным углем устраняет неприятные запахи и задерживает >95 % газообразных загрязнителей, которые вредят качеству воздуха в помещении (11): NO2 от фабрик и выхлопных газов, а также толуол и ЛОС от краски, моющих средств и мебели. Безопасно и эффективно: без ионизации или выброса в воздух химикатов и озона.

      Энергопотребление ниже, чем у лампы накаливания

      Энергопотребление ниже, чем у лампы накаливания

      Свежий и чистый воздух при минимальном энергопотреблении. При максимальной мощности очиститель воздуха потребляет всего 36 Вт, что меньше, чем обычная лампа накаливания.

      Распознает угрозы и адаптируется к текущему качеству воздуха в помещении

      Распознает угрозы и адаптируется к текущему качеству воздуха в помещении

      Технология AeraSense сканирует воздух 1000 раз в секунду для обнаружения загрязнителей. Она в реальном времени отправляет сведения о качестве воздуха на дисплей прибора и в приложение. В автоматическом режиме устройство самостоятельно выбирает оптимальную скорость работы в зависимости от ситуации.

      Управляйте очистителем воздуха откуда угодно в приложении Philips Air+

      Управляйте очистителем воздуха откуда угодно в приложении Philips Air+

      Выполните сопряжение очистителя воздуха с приложением Air+ и отслеживайте качество воздуха в помещении и на улице, а также управляйте устройством дистанционно. Выберите режим Auto+ в приложении, и технология ИИ адаптирует работу устройства под ваши задачи, обеспечивая минимальный уровень шума и энергопотребления.

      Засыпайте и просыпайтесь в комнате со свежим воздухом

      Засыпайте и просыпайтесь в комнате со свежим воздухом

      Умное расписание под ваш распорядок дня. Выберите функцию "Свежее пробуждение" для старта очистки с постепенным увеличением скорости перед заданным вами временем пробуждения. А вечером функция "Свежий отход ко сну" обеспечит тщательную очистку воздуха перед тем, как вы ляжете спать, и включит уютный ночник теплого света.

      Долговечный фильтр со сроком службы до 1 года

      Долговечный фильтр со сроком службы до 1 года

      Оригинальные фильтры обеспечат оптимальную работу в течение 1 года (12) для минимального обслуживания и затрат на покупку новых. Очиститель рассчитывает срок службы фильтра и оповещает, когда требуется замена. В комплект аксессуаров (FY3200) входят оба фильтра для этого устройства.

      Создано с учетом долговечности и экологичности

      Создано с учетом долговечности и экологичности

      Мы в Philips создаем по-настоящему долговечную продукцию. Наши изделия проходят строгие проверки на долговечность при круглосуточной работе. Этот продукт содержит >30 % переработанного пластика, что обеспечивает меньший уровень выброса углерода с нашей стороны.

      • Энергоэффективность

        Максимальное энергопотребление
        36  W
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 2  W

      • Обслуживание

        Рекомендованная замена фильтра
        1 год
        Сменный фильтр
        FY3200/30
        Обслуживание
        Гарантия 2 года

      • Слои фильтра

        HEPA, угольный, предварительной очистки
        Да

      • Подключения

        Приложение, подключается через Wi-Fi
        Приложение Air+
        Совместимость со смартфонами
        Устройства iPhone и Android
        Голосовое управление
        Нет
        Удаленное составление расписания
        Да (в приложении)

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        52 * 28,5 * 28,5  mm
        Вес изделия
        6,2  kg
        Цвет
        серебристый, белый

      • Производительность

        CADR (частицы, GB/T)
        520  m³/h
        Размер помещения (NRCC)
        135 м²
        Датчик (-и) качества воздуха
        PM2.5, температура, влажность
        Фильтрация частиц
        99,97% при размере 0,003 мкм

      • Удобство использования

        Мин. уровень шума (ночной режим)
        15  dB
        Макс. уровень шума (турборежим)
        47,5  dB
        Автоматический режим
        Да
        Ночной режим
        Да
        Отчеты о качестве воздуха
        Световое кольцо, числовые
        Длина шнура
        1,8 м
        Автоматическое приглушение дисплея
        Да
        Блокировка от детей
        Да
        Ночная подсветка
        Да
        Ручная скорость работы вентилятора
        Да (5 уровней)

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      • (1) CADR и уровень шума по сравнению с предыдущим поколением — Philips AC3033
      • (2) Показатель CADR протестирован согласно стандарту GB/T18801-2022. Область эффективной очистки рассчитана по стандарту NRCC-54013.
      • (3) Рассчитано: комната 48 м³, CADR 520 м³/ч
      • (4) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм и 0,3 мкм, iUTA
      • (5) Звуковое давление, IEC 60704, на расстоянии 1,5 м; обычный разговор: 60 дБ.
      • (6) Анализ воздуха, проходящего через фильтр, на наличие домашних пылевых клещей, частиц березовой пыльцы и кошачьих аллергенов согласно SOP 350.003 Австрийского института OFI
      • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, автор J. Bousquet и около 50 других ЛОМов, Allergy 2008: 63 (Прил. 86): 8–160
      • (8) Тестирование эффективности сокращения концентрации микробов в Airmid Healthgroup Ltd. на вирусе гриппа (H1N1) в камере для тестирования объемом 28,5 м³, 30–40 мин в турборежиме
      • (9) Протестировано согласно стандарту GB21551.3-2010 на бактериях S. Albus, камера 30 м³, 1 ч, турборежим, сторонняя лаборатория
      • (10) Тестирование эффективности сокращения концентрации микробов в Antimikrop на вирусе SARS-CoV-2 в камере для тестирования объемом 30 м³, 1 ч в турборежиме.
      • (11) Тестирование в сторонней лаборатории согласно стандарту GB/T 18801-2022 с TVOC (ЛОС), толуолом и NO2: комната 30 м³, турборежим в течение 1 ч.
      • (12) Срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.
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