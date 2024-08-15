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AC3220/10
Мощное очищение. Невероятно тихий.
Чистый и полезный воздух у вас дома — теперь на 50 % тише! Конструкция с двумя вентиляторами обеспечивает больше мощности в компактном корпусе и очистит воздух даже в большом помещении всего за несколько минут. Благодаря стильному дизайну, низкому энергопотреблению и умному управлению через приложение он идеально впишется в вашу повседневность.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Умный очиститель воздуха
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Компактный размер и более высокая скорость очистки (1) благодаря инновационному дизайну с двумя вентиляторами. Высокий показатель скорости очистки CADR 520 м³/ч означает, что это устройство легко справится с очисткой воздуха в больших помещениях площадью до 135 м² (2), а очистка комнаты 20 м² займет менее 6 минут (3).
3-слойная система фильтрации — фильтр предварительной очистки, HEPA NanoProtect и фильтр с активированным углем — задерживает 99,97 % частиц размером до 0,003 мкм (4), что даже меньше, чем самые крошечные частицы известных вирусов!
На 50 % меньше шума с технологией SilentWings (1). Мы вдохновились бесшумным полетом сов и создали вентилятор с лопастями особой формы, которые обеспечивают очистку воздуха с уровнем шума всего 15 дБ(А). Даже на максимальной громкости вентилятор работает тише голоса людей при обычном разговоре (5).
Защита от аллергенов на весь день. Устраняет 99,99 % пылевых клещей, пыльцы, аллергенов от питомцев и спор плесени (6), которые чаще всего вызывают аллергию или поллиноз (7). Подтверждено сертификатом ECARF: подходит для аллергиков.
Задерживает 99,9 % содержащихся в воздухе вирусов и бактерий. Протестировано в сторонней лаборатории на вирусе гриппа H1N1 (8), бактерии стафилококка (9) и 99,99 % вируса SARS-CoV-2, который является причиной COVID-19 (10).
Слой с активированным углем устраняет неприятные запахи и задерживает >95 % газообразных загрязнителей, которые вредят качеству воздуха в помещении (11): NO2 от фабрик и выхлопных газов, а также толуол и ЛОС от краски, моющих средств и мебели. Безопасно и эффективно: без ионизации или выброса в воздух химикатов и озона.
Свежий и чистый воздух при минимальном энергопотреблении. При максимальной мощности очиститель воздуха потребляет всего 36 Вт, что меньше, чем обычная лампа накаливания.
Технология AeraSense сканирует воздух 1000 раз в секунду для обнаружения загрязнителей. Она в реальном времени отправляет сведения о качестве воздуха на дисплей прибора и в приложение. В автоматическом режиме устройство самостоятельно выбирает оптимальную скорость работы в зависимости от ситуации.
Выполните сопряжение очистителя воздуха с приложением Air+ и отслеживайте качество воздуха в помещении и на улице, а также управляйте устройством дистанционно. Выберите режим Auto+ в приложении, и технология ИИ адаптирует работу устройства под ваши задачи, обеспечивая минимальный уровень шума и энергопотребления.
Умное расписание под ваш распорядок дня. Выберите функцию "Свежее пробуждение" для старта очистки с постепенным увеличением скорости перед заданным вами временем пробуждения. А вечером функция "Свежий отход ко сну" обеспечит тщательную очистку воздуха перед тем, как вы ляжете спать, и включит уютный ночник теплого света.
Оригинальные фильтры обеспечат оптимальную работу в течение 1 года (12) для минимального обслуживания и затрат на покупку новых. Очиститель рассчитывает срок службы фильтра и оповещает, когда требуется замена. В комплект аксессуаров (FY3200) входят оба фильтра для этого устройства.
Мы в Philips создаем по-настоящему долговечную продукцию. Наши изделия проходят строгие проверки на долговечность при круглосуточной работе. Этот продукт содержит >30 % переработанного пластика, что обеспечивает меньший уровень выброса углерода с нашей стороны.
Энергоэффективность
Обслуживание
Слои фильтра
Подключения
Вес и габариты
Производительность
Удобство использования
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