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    • Оригинальные фильтры для очистителя воздуха PureProtect 3200 Оригинальные фильтры для очистителя воздуха PureProtect 3200 Оригинальные фильтры для очистителя воздуха PureProtect 3200
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      PureProtect серии 3200 Фильтр HEPA NanoProtect

      FY3200/30

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      Оригинальные фильтры для очистителя воздуха PureProtect 3200

      Оригинальные сменные фильтры 3 в 1 для вашего очистителя воздуха: HEPA NanoProtect, фильтр с активированным углем и фильтр предварительной очистки защитят вас от загрязнителей, пыльцы, пыли, перхоти животных и вирусов.

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      PureProtect серии 3200
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      PureProtect серии 3200

      Фильтр HEPA NanoProtect

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      Оригинальные фильтры для очистителя воздуха PureProtect 3200

      Эффективно задерживает 99,97 % наночастиц (1)

      • Совместимо с серией 3200
      • Срок службы до 1 года
      • В комплекте: 2 фильтра
      • Оригинальные фильтры Philips
      Совместимо с PureProtect серии 3200

      Совместимо с PureProtect серии 3200

      Сменные фильтры для очистителей воздуха Philips PureProtect серии 3200: AC3210, AC3220 и AC3221. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.

      Оба фильтра для вашего устройства в комплекте

      Оба фильтра для вашего устройства в комплекте

      На совместимых моделях необходимо одновременно использовать оба фильтра для оптимального результата фильтрации. Просто установите один из них внизу очистителя воздуха, а второй — наверху устройства.

      Долговечный фильтр со сроком службы до 1 года

      Долговечный фильтр со сроком службы до 1 года

      Фильтры обеспечивают оптимальный результат фильтрации до 1 года (2) для экономии времени и денег. Для более эффективной фильтрации регулярно очищайте фильтр предварительной очистки пылесосом.

      Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

      Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

      Оригинальный фильтр Philips предназначен для идеальной совместимости с вашим устройством. Для оптимального результата всегда используйте только оригинальные фильтры Philips.

      3-слойная фильтрация HEPA задерживает 99,97 % мельчайших частиц

      3-слойная фильтрация HEPA задерживает 99,97 % мельчайших частиц

      3-слойная система фильтрации — фильтр предварительной очистки, HEPA NanoProtect и фильтр с активированным углем — задерживает 99,97 % частиц размером до 0,003 мкм (1), защищая вас от загрязнителей, вирусов, аллергенов, бактерий и неприятных запахов.

      Следите за интеллектуальным индикатором состояния фильтра на вашем устройстве

      Следите за интеллектуальным индикатором состояния фильтра на вашем устройстве

      Устройство Philips оповестит вас, когда придет время заменить фильтр, с помощью индикации на дисплее. Обслуживание не отнимет у вас много сил и займет менее минуты.

      Подключитесь к приложению Air+ ­для еще большего удобства

      Подключитесь к приложению Air+ ­для еще большего удобства

      Подключите устройство к приложению Air+ ­и отслеживайте состояние фильтра, а также легко заказывайте сменные фильтры, когда это необходимо.

      • В комплекте

        Фильтр HEPA NanoProtect
        Фильтр, 2 шт.

      • Слои фильтра

        Угольный фильтр
        Да
        Фильтр HEPA
        Да

      • Вес и габариты

        Размер упаковки (Д x Ш x В)
        30,6 * 24,5 * 24,5  mm
        Вес, включая упаковку
        1,5  kg

      • Замена

        Для очистителей воздуха Philips
        AC3210, AC3220, AC3221

      • Производительность

        Фильтрация частиц
        99,97% при размере 0,003 мкм

      Badge-D2C

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      • (1) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм, iUTA
      • (2) Срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.
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