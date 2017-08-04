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  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите
  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите

Больше не доступен

Климатический комплекс 2 в 1

AC4080/10

4.6
| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Дышите чистым воздухом благодаря климатическому комплексу 2 в 1 от Philips. Технологии очищения VitaShield IPS и увлажнения NanoCloud обеспечивают чистый и здоровый воздух. Интеллектуальные датчики автоматически измеряют, определяют и контролируют качество воздуха в помещении.
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Усовершенствованная технология увлажнения и фильтрации

Позаботьтесь о том, чем вы дышите

  • Размер помещения: до 33 м2*

  • Улавливает 99 % бактерий*

  • Эффективность увлажнения: 300 м³/ч*

  • Размер помещения: до 43 м2*

Высокая степень очищения благодаря комбинации фильтра HEPA и угольного фильтра

Превосходная система фильтрации на основе немецкой технологии эффективно очищает воздух от загрязнений, состоящих из мельчайших частиц, pm 2,5, бактерий и вирусов размером более 0,00002 мм.*

Высокая эффективность удаления мелкой пыли, пыльцы, газов и бактерий

Высокая эффективность удаления мелкой пыли, пыльцы, газов и бактерий

Риск распространения бактерий ниже на 99 %**

Риск распространения бактерий ниже на 99 %**

Риск распространения бактерий ниже на 99 % по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями воздуха**

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_AWARD-1679640

Отзывы

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4.6

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

04/08/2017

Україна

Україна

У этого продукта невероятно стильный дизайн

Климатический комплекс очень удобен в траспортеровке по дому. Красоту дизайна оценил даже кот!)) Также он быстро и без лишних усилий спавляется с заданными задачами!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AC4080/10 Климатический комплекс 2 в 1

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AC4080/10 Климатический комплекс 2 в 1

03/11/2019

Україна

Україна

Philips Кліматичний комплекс 2-в-1 AC4080/10 крутой прибор для чистки и освежения

Мы родители двух замечательных деток и чистый воздух нас всем просто необходим. Изучив информацию мы остановили свой выбор на этом замечательном продукте.Philips Кліматичний комплекс 2-в-1 AC4080/10 Ни дня не жалеем что приобрели, единственным неудобством есть смена фильтров, хотя это уже большее неудобство для ленивых) чистый воздух стоит того. Безумно довольны результатом работы сего приспособления.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AC4080/10 Кліматичний комплекс 2-в-1

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AC4080/10 Кліматичний комплекс 2-в-1

10/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт ідеальний для сімей де є маленькі діти

Користуємось данним продуктом більше року, дуже задоволені. Діти дихають чистим повітрям, значно меньше хворіють, ліпше засинають, ще й в ночі світло заміняє нічник. Легко чистити, гарний дизайн, що не псує інтерєр квартири. Всім рекомендуємо - хто піклується про своє здоровя і здоровя своєі родини.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AC4080/10 Кліматичний комплекс 2-в-1

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AC4080/10 Кліматичний комплекс 2-в-1

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      Примечания

      1. 20 нанометров: протестировано IUTA. По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и превышают 20 нанометров (0,00002 мм).

      2. Удаляет 99,97 % частиц: протестировано сторонней лабораторией

      3. Уровень увлажнения — 300 мл/ч: протестировано в соответствии с GB/T 23332 во внутренней камере для климатических испытаний Philips в Сучжоу. Размер камеры составляет 25 м2, начальная температура — 20 ±2 °C, относительная влажность — 30 ±3 %.

      4. Размер помещения: до 43 м2. В соответствии со стандартом AHAM HU-1-2016 (R2011) по эффективности увлажнения.

      5. Эффективное удаление белка M2 вируса гриппа. Протестировано институтом Intertek, США (время тестирования 2 часа в камере площадью 11 м3)

      6. По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и атипичной пневмонии превышают 0,02 микрон.

      7. CADR (сигаретный дым) — протестировано независимой организацией

      8. По сравнению со стандартной ультразвуковой технологией (без функции "Теплый пар"). Благодаря Philips NanoCloud в воздух попадает на 99 % меньше бактерий естественного происхождения. Тестирование проводилось в течение 8 недель в камере размером 1 м³. Сертификат выдан по результатам независимого лабораторного исследования Rabe HygieneConsult, июнь 2012 г. (RHC 2101p_12.116).

      9. PM2.5 — протестировано независимой организацией (5,0 +/- 0,5) мг/м3

      10. Формальдегид, толуол, летучие органические соединения — протестировано независимой организацией в камере 30 м3 в течение 3 часов

      11. Антибактериальные свойства протестированы в соответствии с GB21551.3 с использованием Staphylococcus Albus с исходной концентрацией 1*105 кое/м3