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Больше не доступен
Размер помещения: до 33 м2*
Улавливает 99 % бактерий*
Эффективность увлажнения: 300 м³/ч*
Размер помещения: до 43 м2*
Превосходная система фильтрации на основе немецкой технологии эффективно очищает воздух от загрязнений, состоящих из мельчайших частиц, pm 2,5, бактерий и вирусов размером более 0,00002 мм.*
Риск распространения бактерий ниже на 99 % по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями воздуха**
Награды
4.6
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Kaponya
04/08/2017
Україна
У этого продукта невероятно стильный дизайн
Климатический комплекс очень удобен в траспортеровке по дому. Красоту дизайна оценил даже кот!)) Также он быстро и без лишних усилий спавляется с заданными задачами!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AC4080/10 Климатический комплекс 2 в 1
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AC4080/10 Климатический комплекс 2 в 1
Olesia
03/11/2019
Україна
Philips Кліматичний комплекс 2-в-1 AC4080/10 крутой прибор для чистки и освежения
Мы родители двух замечательных деток и чистый воздух нас всем просто необходим. Изучив информацию мы остановили свой выбор на этом замечательном продукте.Philips Кліматичний комплекс 2-в-1 AC4080/10 Ни дня не жалеем что приобрели, единственным неудобством есть смена фильтров, хотя это уже большее неудобство для ленивых) чистый воздух стоит того. Безумно довольны результатом работы сего приспособления.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AC4080/10 Кліматичний комплекс 2-в-1
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AC4080/10 Кліматичний комплекс 2-в-1
Нінель
10/04/2019
Україна
Цей продукт ідеальний для сімей де є маленькі діти
Користуємось данним продуктом більше року, дуже задоволені. Діти дихають чистим повітрям, значно меньше хворіють, ліпше засинають, ще й в ночі світло заміняє нічник. Легко чистити, гарний дизайн, що не псує інтерєр квартири. Всім рекомендуємо - хто піклується про своє здоровя і здоровя своєі родини.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AC4080/10 Кліматичний комплекс 2-в-1
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AC4080/10 Кліматичний комплекс 2-в-1
20 нанометров: протестировано IUTA. По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и превышают 20 нанометров (0,00002 мм).
Удаляет 99,97 % частиц: протестировано сторонней лабораторией
Уровень увлажнения — 300 мл/ч: протестировано в соответствии с GB/T 23332 во внутренней камере для климатических испытаний Philips в Сучжоу. Размер камеры составляет 25 м2, начальная температура — 20 ±2 °C, относительная влажность — 30 ±3 %.
Размер помещения: до 43 м2. В соответствии со стандартом AHAM HU-1-2016 (R2011) по эффективности увлажнения.
Эффективное удаление белка M2 вируса гриппа. Протестировано институтом Intertek, США (время тестирования 2 часа в камере площадью 11 м3)
По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и атипичной пневмонии превышают 0,02 микрон.
CADR (сигаретный дым) — протестировано независимой организацией
По сравнению со стандартной ультразвуковой технологией (без функции "Теплый пар"). Благодаря Philips NanoCloud в воздух попадает на 99 % меньше бактерий естественного происхождения. Тестирование проводилось в течение 8 недель в камере размером 1 м³. Сертификат выдан по результатам независимого лабораторного исследования Rabe HygieneConsult, июнь 2012 г. (RHC 2101p_12.116).
PM2.5 — протестировано независимой организацией (5,0 +/- 0,5) мг/м3
Формальдегид, толуол, летучие органические соединения — протестировано независимой организацией в камере 30 м3 в течение 3 часов
Антибактериальные свойства протестированы в соответствии с GB21551.3 с использованием Staphylococcus Albus с исходной концентрацией 1*105 кое/м3