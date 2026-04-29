Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Увлажнители и очистители воздуха
Все серии
Климатический комплекс 2 в 1
Больше не доступен
Поддержка
AC4080/10
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
EU Declaration of conformity Philips Combi 2-in-1 Air purifier and humidifier AC4080/10 - English (US)
User Manual Philips Combi 2-in-1 Air purifier and humidifier AC4080/10
Все (11)
Почему необходимо выполнять сброс настроек прибора после замены фильтра?
Индикатор PM2.5 на очистителе воздуха Philips
Можно ли мыть фильтры?
Как узнать уровень CADR очистителя воздуха Philips?
Что означают индикаторы и коды ошибки на очистителе воздуха Philips?
Очиститель воздуха Philips не включается
Не удается активировать функции очистителя воздуха
Цвет кольца индикатора очистителя воздуха не меняется
Слабый поток в очистителе, индикатор не горит синим
Связаться с Philips
Мы готовы помочь