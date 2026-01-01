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Больше не доступен
AC4155/00
Здоровый воздух. Всегда.
Климатический комплекс Philips оснащен увлажняющим фильтром, который предотвращает попадание известковой пыли в воздух, а также удаляет микробов, вирусы и плесень, заботясь о здоровье вашей семьи.
Удаляет микробы и плесень
Современный увлажняющий фильтр Philips нейтрализует микробы, вирусы, плесень и известковую пыль, предотвращая попадание загрязняющих частиц из воды в воздух
Функция оповещения системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает вас о необходимости замены фильтра. В случае если замена загрязненного фильтра не произведена вовремя, устройство перестанет работать. Гарантия чистого воздуха у вас в доме.
Благодаря функции блокировки системы контроля качества воздуха вы всегда будете дышать чистым воздухом. Когда один из фильтров почти полностью загрязнен и нуждается в очистке или замене, сигналы системы контроля качества воздуха немедленно оповещают об этом. Если фильтр не заменить, устройство прекратит работу и будет заблокировано.
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