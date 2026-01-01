Функция блокировки системы контроля качества воздуха гарантирует чистый воздух

Благодаря функции блокировки системы контроля качества воздуха вы всегда будете дышать чистым воздухом. Когда один из фильтров почти полностью загрязнен и нуждается в очистке или замене, сигналы системы контроля качества воздуха немедленно оповещают об этом. Если фильтр не заменить, устройство прекратит работу и будет заблокировано.