КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.

Больше не доступен

Угольный, HEPA-фильтр

AC4158/00

Здоровый воздух. Всегда.

Комбинированный угольный и HEPA-фильтр удерживает невидимые глазу частицы, аллергены, бактерии и вирусы, а также различные вредные газы, включая формальдегид. Этот высокоэффективный фильтр был разработан в сотрудничестве со специалистами из Германии.

Посмотреть все преимущества

Здоровый воздух. Всегда.

  • Удерживает частицы размером до 0,02 мкм

Удерживает сверхмелкие частицы размером более 20 нанометров*

*В сочетании с фильтром HEPA многофункциональный фильтр задерживает сверхмелкие частицы размером более 20 нанометров, включая бактерии, пыль, аллергены и некоторые вирусы. По данным Всемирной организации здравоохранения, размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа и возбудителя легионеллеза превышают 20 нанометров.

Функция оповещения системы контроля качества воздуха напоминает о необходимости замены фильтра

Функция оповещения системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить фильтр. Когда один из фильтров почти полностью загрязнен и нуждается в очистке или замене, система контроля качества воздуха оповещает об этом с помощью сигнала.

Функция блокировки системы контроля качества воздуха гарантирует всегда чистый воздух у вас в доме

Благодаря функции блокировки системы контроля качества воздуха вы всегда будете дышать чистым воздухом: функция отключает климатический комплекс, если он больше не работает должным образом. Если замена загрязненного фильтра не была проведена своевременно, функция блокировки системы контроля качества воздуха отключает и блокирует прибор, чтобы избежать выброса загрязняющих веществ.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и атипичной пневмонии превышают 0,02 микрон.