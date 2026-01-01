Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
AC4158/00
Здоровый воздух. Всегда.
Комбинированный угольный и HEPA-фильтр удерживает невидимые глазу частицы, аллергены, бактерии и вирусы, а также различные вредные газы, включая формальдегид. Этот высокоэффективный фильтр был разработан в сотрудничестве со специалистами из Германии.
Удерживает частицы размером до 0,02 мкм
*В сочетании с фильтром HEPA многофункциональный фильтр задерживает сверхмелкие частицы размером более 20 нанометров, включая бактерии, пыль, аллергены и некоторые вирусы. По данным Всемирной организации здравоохранения, размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа и возбудителя легионеллеза превышают 20 нанометров.
Функция оповещения системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить фильтр. Когда один из фильтров почти полностью загрязнен и нуждается в очистке или замене, система контроля качества воздуха оповещает об этом с помощью сигнала.
Благодаря функции блокировки системы контроля качества воздуха вы всегда будете дышать чистым воздухом: функция отключает климатический комплекс, если он больше не работает должным образом. Если замена загрязненного фильтра не была проведена своевременно, функция блокировки системы контроля качества воздуха отключает и блокирует прибор, чтобы избежать выброса загрязняющих веществ.
Отзывы
По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и атипичной пневмонии превышают 0,02 микрон.