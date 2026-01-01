Функция оповещения системы контроля качества воздуха напоминает о необходимости замены фильтра

Функция оповещения системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить фильтр. Когда один из фильтров почти полностью загрязнен и нуждается в очистке или замене, система контроля качества воздуха оповещает об этом с помощью сигнала.