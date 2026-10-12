Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Увлажнители и очистители воздуха
Все серии
Фильтры и аксессуары
Наличие
Новые поступления (1)
Рейтинг
Philips PureProtect серии 3200Фильтр HEPA NanoProtect
Новинка
Philips PureProtect Lite серии 700Фильтр HEPA NanoProtect
Philips Серии 1000i и 2000i 2 в 1Фильтр HEPA NanoProtect
Philips Увлажнитель серии 4000Увлажняющий фильтр
Philips Оригинальные PhilipsВатки для ароматических масел
Philips Оригинальный сменный фильтрNanoProtect HEPA
Philips Philips Genuine против накипиКартридж для увлажнителя
Philips Очиститель воздуха серии 600Фильтр HEPA NanoProtect
Philips PureProtect Water серии 3400Фильтр HEPA NanoProtect
Philips PureProtect Water серии 3400Увлажняющий фильтр
Philips Очиститель воздуха серии 800Фильтр HEPA NanoProtect и активированный уголь
Philips PureProtect Mini серии 900Фильтр HEPA NanoProtect
Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент.
*Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации. Что это значит?