КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Увлажнители и очистители воздуха

Фильтры и аксессуары (20)

1 - 12 из 20 результатов
Сортировать:

Фильтры и аксессуары

  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200

Philips PureProtect серии 3200
Фильтр HEPA NanoProtect

FY3200/30
  • Совместимо с серией 3200
  • Срок службы до 1 года
  • В комплекте: 2 фильтра
  • Оригинальные фильтры Philips
Посмотреть продукт

Новинка

  • Philips PureProtect Lite серии 700
  • Philips PureProtect Lite серии 700
  • Philips PureProtect Lite серии 700
  • Philips PureProtect Lite серии 700
  • Philips PureProtect Lite серии 700

Philips PureProtect Lite серии 700
Фильтр HEPA NanoProtect

FY0700/30
  • Совместим с серией 700
  • В комплекте: 1 фильтр
  • Срок службы 3 года
  • Оригинальный фильтр Philips
Посмотреть продукт
  • Philips Серии 1000i и 2000i 2 в 1
  • Philips Серии 1000i и 2000i 2 в 1
  • Philips Серии 1000i и 2000i 2 в 1
  • Philips Серии 1000i и 2000i 2 в 1

Philips Серии 1000i и 2000i 2 в 1
Фильтр HEPA NanoProtect

FY1410/30
  • Совместимо с сериями 1000i и 2000i
  • В комплекте: 1 фильтр
  • Срок службы 2 года
  • Оригинальный фильтр Philips
Посмотреть продукт
  • Philips Увлажнитель серии 4000
  • Philips Увлажнитель серии 4000
  • Philips Увлажнитель серии 4000
  • Philips Увлажнитель серии 4000
  • Philips Увлажнитель серии 4000
  • Philips Увлажнитель серии 4000

Philips Увлажнитель серии 4000
Увлажняющий фильтр

FY5030/00
  • Совместимы с увлажнителями воздуха серий 4000 и 5000
  • До 6 месяцев службы
  • В комплекте: 1 фильтр
  • Оригинальный фильтр Philips
  • Гигиеничная технология NanoCloud
Посмотреть продукт
  • Philips Оригинальные Philips
  • Philips Оригинальные Philips
  • Philips Оригинальные Philips
  • Philips Оригинальные Philips
  • Philips Оригинальные Philips

Philips Оригинальные Philips
Ватки для ароматических масел

FY5100/00
  • Для климатических решений Philips
  • Срок службы 24 месяца
  • В упаковке: 24 ватки для аромамасел
  • Оригинал: ватки Philips для аромамасел
Посмотреть продукт
  • Philips Оригинальный сменный фильтр
  • Philips Оригинальный сменный фильтр

Philips Оригинальный сменный фильтр
NanoProtect HEPA

FY5185/30
  • Для очистителя воздуха AC5659/10
  • Срок службы фильтра до 24 месяцев
Посмотреть продукт
  • Philips Philips Genuine против накипи
  • Philips Philips Genuine против накипи

Philips Philips Genuine против накипи
Картридж для увлажнителя

FY5133/00
  • Совместим с увлажнителями серии 1000
  • Срок службы до 2–3 месяцев
  • В комплекте: 1 картридж
  • Оригинальный картридж Philips
Посмотреть продукт
  • Philips Очиститель воздуха серии 600
  • Philips Очиститель воздуха серии 600
  • Philips Очиститель воздуха серии 600
  • Philips Очиститель воздуха серии 600
  • Philips Очиститель воздуха серии 600
  • Philips Очиститель воздуха серии 600

Philips Очиститель воздуха серии 600
Фильтр HEPA NanoProtect

FY0611/30
  • Совместимо с серией 600
  • В комплекте: 1 фильтр
  • Срок службы 1 год
  • Оригинальный фильтр Philips
Посмотреть продукт
  • Philips PureProtect Water серии 3400
  • Philips PureProtect Water серии 3400
  • Philips PureProtect Water серии 3400
  • Philips PureProtect Water серии 3400
  • Philips PureProtect Water серии 3400

Philips PureProtect Water серии 3400
Фильтр HEPA NanoProtect

FY3400/30
  • Совместимо с серией 3400
  • Срок службы до 1 года
  • В комплекте: 1 фильтр
  • Оригинальный фильтр Philips
Посмотреть продукт
  • Philips PureProtect Water серии 3400
  • Philips PureProtect Water серии 3400
  • Philips PureProtect Water серии 3400
  • Philips PureProtect Water серии 3400

Philips PureProtect Water серии 3400
Увлажняющий фильтр

FY3401/00
  • Совместимо с серией 3400
  • До 6 месяцев службы
  • Технология NanoCloud
  • Оригинальный фильтр Philips
Посмотреть продукт
  • Philips Очиститель воздуха серии 800
  • Philips Очиститель воздуха серии 800
  • Philips Очиститель воздуха серии 800
  • Philips Очиститель воздуха серии 800
  • Philips Очиститель воздуха серии 800
  • Philips Очиститель воздуха серии 800

Philips Очиститель воздуха серии 800
Фильтр HEPA NanoProtect и активированный уголь

FY0293/30
  • Совместимо с серией 800
  • В комплекте: 1 фильтр
  • Срок службы 1 год
  • Оригинальный фильтр Philips
Посмотреть продукт
  • Philips PureProtect Mini серии 900
  • Philips PureProtect Mini серии 900
  • Philips PureProtect Mini серии 900
  • Philips PureProtect Mini серии 900
  • Philips PureProtect Mini серии 900

Philips PureProtect Mini серии 900
Фильтр HEPA NanoProtect

FY0910/30
  • Совместимость: серии 900 и 800
  • Срок службы до 1 года
  • В комплекте: 1 фильтр
  • Оригинальный фильтр Philips
Посмотреть продукт
Не нашли то, что искали?
Получите поддержку для вашего продукта, найдите инструкции, изучите советы и рекомендации

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения