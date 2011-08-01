Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone
Эта замечательная акустическая док-станция эффектно смотрится в любом интерьере и обеспечивает кристально чистый и объемный звук. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone
Эта замечательная акустическая док-станция эффектно смотрится в любом интерьере и обеспечивает кристально чистый и объемный звук. Узнать обо всех преимуществах
акустическая док-станция
Итого:
recurring payment
При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Совместимость с iPod
Совместимость с iPhone
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.