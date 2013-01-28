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    акустическая док-станция

    AD343/12
    Общая оценка / 5
    • Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone
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      акустическая док-станция

      AD343/12
      Общая оценка / 5

      Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone

      Эта док-станция Philips оснащена встроенными АС Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать iPod/iPhone, не снимая защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone

      Эта док-станция Philips оснащена встроенными АС Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать iPod/iPhone, не снимая защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах

      Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone

      Эта док-станция Philips оснащена встроенными АС Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать iPod/iPhone, не снимая защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone

      Эта док-станция Philips оснащена встроенными АС Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать iPod/iPhone, не снимая защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах

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        акустическая док-станция

        акустическая док-станция

        Итого:

        Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone

        благодаря этой акустической док-станции

        • для iPod/iPhone
        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod touch 3-го поколения
          • iPod touch 4-го поколения

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

        • Звук

          Звуковая система
          стерео
          Регулировка громкости
          вверх/вниз
          Выходная мощность
          8 Вт RMS

        • Подключения

          Функция MP3 Link
          Линейный стереовход 3,5 мм

        • Питание

          Источник питания
          100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Да

        • Функции управления

          Зарядное устройство
          • iPod
          • iPhone

        • Размеры

          Размеры изделия (ШxГxВ)
          264 x 74 x 94  мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          354 x 108 x 127 мм
          Вес продукта
          0,7  кг
          Вес, включая упаковку
          1,2  кг

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