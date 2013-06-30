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    акустическая док-станция с Bluetooth®

    AD385/12
    Общая оценка / 5
    • Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов! Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов! Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!
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      акустическая док-станция с Bluetooth®

      AD385/12
      Общая оценка / 5

      Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!

      Акустическая док-станция AD385 эффектно смотрится на столе или на любой поверхности, заполняя комнату кристальную чистым звуком. Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать без проводов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция с Bluetooth®

      Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!

      Акустическая док-станция AD385 эффектно смотрится на столе или на любой поверхности, заполняя комнату кристальную чистым звуком. Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать без проводов. Узнать обо всех преимуществах

      Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!

      Акустическая док-станция AD385 эффектно смотрится на столе или на любой поверхности, заполняя комнату кристальную чистым звуком. Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать без проводов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция с Bluetooth®

      Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!

      Акустическая док-станция AD385 эффектно смотрится на столе или на любой поверхности, заполняя комнату кристальную чистым звуком. Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать без проводов. Узнать обо всех преимуществах

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        акустическая док-станция с Bluetooth®

        акустическая док-станция с Bluetooth®

        Итого:

        Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!

        благодаря этой акустической док-станции

        • Bluetooth®
        • с коннектором Lightning
        • для iPod/iPhone
        • 8 Вт, аккумулятор
        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

        Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

        • Совместима с iPad

          через Bluetooth
          • iPad
          • iPad 2
          • iPad mini
          • iPad 4

        • Совместимость с iPhone

          через коннектор Lightning
          • iPhone 5
          • iPhone 5C
          • iPhone 5S
          через Bluetooth
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          • iPhone 5
          • iPhone 5C
          • iPhone 5S

        • Совместимость с iPod

          через коннектор Lightning
          • iPod nano 7 поколения
          • iPod touch 5 поколения
          через Bluetooth
          • iPod nano 7 поколения
          • iPod touch 5 поколения
          • iPod touch 3-го поколения
          • iPod touch 4-го поколения

        • Звук

          Выходная мощность
          8 Вт RMS
          Звуковая система
          стерео
          Регулировка громкости
          вверх/вниз

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          A2DP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          10 м, прямая видимость
          Версия Bluetooth
          2,1
          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          300 x 133 x 116  мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          387 x 161 x 143 мм
          Вес продукта
          1,3  кг
          Вес, включая упаковку
          1,65  кг

        • Питание

          Источник питания
          100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Тип элемента питания
          Литий-полимерная
          Срок службы аккумулятора
          5  ч

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