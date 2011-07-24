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док-станция для iPod/iPhone

AD700/12
Общая оценка / 5
  • Воспроизведение музыки с устройств iPod и iPhone Воспроизведение музыки с устройств iPod и iPhone Воспроизведение музыки с устройств iPod и iPhone
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    док-станция для iPod/iPhone

    AD700/12
    Общая оценка / 5

    Воспроизведение музыки с устройств iPod и iPhone

    Изящная док-станция оснащена встроенными динамиками Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать iPod и iPhone, не снимая защитный чехол.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    док-станция для iPod/iPhone

    Воспроизведение музыки с устройств iPod и iPhone

    Изящная док-станция оснащена встроенными динамиками Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать iPod и iPhone, не снимая защитный чехол.

    Воспроизведение музыки с устройств iPod и iPhone

    Изящная док-станция оснащена встроенными динамиками Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать iPod и iPhone, не снимая защитный чехол.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    док-станция для iPod/iPhone

    Воспроизведение музыки с устройств iPod и iPhone

    Изящная док-станция оснащена встроенными динамиками Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать iPod и iPhone, не снимая защитный чехол.

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      док-станция для iPod/iPhone

      док-станция для iPod/iPhone

      Итого:

      Воспроизведение музыки с устройств iPod и iPhone

      Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

      Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

      Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

      Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

      Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

      При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

      Общая выходная мощность 10 Вт RMS

      Общая выходная мощность 10 Вт RMS

      Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod
        • iPod classic
        • iPod mini
        • iPod nano
        • iPod nano 1-го поколения
        • iPod nano 2-го поколения
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod nano 4-го поколения
        • iPod nano 5-го поколения
        • iPod nano 6-го поколения
        • iPod touch
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб
        • iPod с цветным дисплеем
        • iPod 5-го поколения

      • Совместимость с iPhone

        Совместим с
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • Звук

        Звуковая система
        стерео
        Регулировка громкости
        вверх/вниз
        Выходная мощность
        10 Вт RMS

      • Подключения

        Функция MP3 Link
        Линейный стереовход 3,5 мм

      • Питание

        Источник питания
        100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

      • Аксессуары

        Адаптер переменного/постоянного тока
        Да

      • Функции управления

        Зарядное устройство
        • iPod
        • iPhone
        Расширенные возможности дисплея
        Управление яркостью
        Удобство пользователя
        Таймер отключения
        Автоматическая синхронизация времени
        Да

      • Размеры

        Размеры изделия (ШxГxВ)
        210 x 150 x 135  мм
        Размеры коробки
        300 x 240 x 145  мм
        Вес
        0,96  кг
        Вес брутто
        1,33  кг
        Вес коробки
        3,03  кг
        Количество в упаковке
        2

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