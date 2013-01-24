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Портативный радиоприемник

AE1530/00
Общая оценка / 5
  • Карманный Карманный Карманный
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    Портативный радиоприемник

    AE1530/00
    Общая оценка / 5

    Карманный

    Со стильным карманным радиоприемником Philips MW/FM вы можете наслаждаться громким и качественным звуком в любом месте. Узнать обо всех преимуществах

    Портативный радиоприемник

    Карманный

    Со стильным карманным радиоприемником Philips MW/FM вы можете наслаждаться громким и качественным звуком в любом месте. Узнать обо всех преимуществах

    Карманный

    Со стильным карманным радиоприемником Philips MW/FM вы можете наслаждаться громким и качественным звуком в любом месте. Узнать обо всех преимуществах

    Портативный радиоприемник

    Карманный

    Со стильным карманным радиоприемником Philips MW/FM вы можете наслаждаться громким и качественным звуком в любом месте. Узнать обо всех преимуществах

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      Карманный

      • FM/MW, аналоговая настройка
      • Встроенный динамик
      • Разъем для наушников
      • Работает от батареек
      Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

      Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

      Стереотюнер FM/СВ (AM)

      Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

      Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

      АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.

      Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

      Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

      Технические характеристики

      • Звук

        Звуковая система
        моно
        Регулировка громкости
        поворотная (аналоговая)
        Выходная мощность
        100 мВт (среднеквадр.)

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        • FM
        • СВ

      • Подключения

        Аудио-/видеовыход
        Наушники (3,5 мм)

      • Размеры

        Вес продукта
        0,08  кг
        Глубина основного устройства
        19  миллиметра
        Высота основного устройства
        117  миллиметра
        Ширина основного устройства
        56  миллиметра

      • Питание

        Тип элемента питания
        Размер AAA (LR3)
        Напряжение батареи
        1,5  В
        Количество батарей
        2

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