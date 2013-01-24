Карманный
Со стильным карманным радиоприемником Philips MW/FM вы можете наслаждаться громким и качественным звуком в любом месте. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Карманный
Со стильным карманным радиоприемником Philips MW/FM вы можете наслаждаться громким и качественным звуком в любом месте. Узнать обо всех преимуществах
Карманный
Со стильным карманным радиоприемником Philips MW/FM вы можете наслаждаться громким и качественным звуком в любом месте. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Карманный
Со стильным карманным радиоприемником Philips MW/FM вы можете наслаждаться громким и качественным звуком в любом месте. Узнать обо всех преимуществах
Стереотюнер FM/СВ (AM)
АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.
Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.
Звук
Тюнер/прием/передача
Подключения
Размеры
Питание