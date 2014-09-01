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    Портативный радиоприемник

    AE1850/00
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    • Радио на ходу Радио на ходу Радио на ходу
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      Портативный радиоприемник

      AE1850/00
      Общая оценка / 5

      Радио на ходу

      Стильный карманный радиоприемник Philips СВ/FM с легко читающимся цифровым дисплеем, подсветкой, часами и будильником. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный радиоприемник

      Радио на ходу

      Стильный карманный радиоприемник Philips СВ/FM с легко читающимся цифровым дисплеем, подсветкой, часами и будильником. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный радиоприемник

        Портативный радиоприемник

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        Радио на ходу

        с цифровым дисплеем

        • FM/MW, цифровая настройка
        • Встроенная АС
        • Разъем для наушников
        • Работает от батареи
        Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач

        Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач

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        Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

        Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

        ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

        Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

        Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

        АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.

        Функция встроенных часов

        Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.

        Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

        Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

        • Звук

          Выходная мощность
          100 мВт (среднеквадр.)
          Регулировка громкости
          поворотная (аналоговая)
          Звуковая система
          моно

        • Подключения

          Аудио-/видеовыход
          Наушники (3,5 мм)

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          • FM
          • СВ

        • Комфорт

          Цвет подсветки
          белый
          Цифры на дисплее
          4
          Тип дисплея
          ЖК-дисплей

        • Питание

          Тип элемента питания
          AA (LR6)
          Напряжение батареи
          1.5  В
          Количество батарей
          2

        • Размеры

          Глубина основного устройства
          29  миллиметра
          Высота основного устройства
          71  миллиметра
          Ширина основного устройства
          115  миллиметра
          Вес продукта
          0,165  кг

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