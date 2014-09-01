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Портативный радиоприемник
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Радио на ходу
с цифровым дисплеем
FM/MW, цифровая настройка
Встроенная АС
Разъем для наушников
Работает от батареи
Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач
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Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении
ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.
Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве
АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.
Функция встроенных часов
Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.
Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой
Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.
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