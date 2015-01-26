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    Портативный радиоприемник

    AE2600B/12
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      Портативный радиоприемник

      AE2600B/12
      Общая оценка / 5

      Слушайте любимую радиостанцию

      Прослушивание любимых станций FM/MW одним прикосновением к портативному радиоприемнику Philips. Удобная цифровая настройка и выбор одной из 5 станций одним нажатием. Комфортный просмотр при низком уровне освещенности благодаря большому ЖК-дисплею с подсветкой. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный радиоприемник

      Слушайте любимую радиостанцию

      Прослушивание любимых станций FM/MW одним прикосновением к портативному радиоприемнику Philips. Удобная цифровая настройка и выбор одной из 5 станций одним нажатием. Комфортный просмотр при низком уровне освещенности благодаря большому ЖК-дисплею с подсветкой. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный радиоприемник

        Портативный радиоприемник

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        Слушайте любимую радиостанцию

        Выбор любой занесенной в память радиостанции одним касанием

        • FM/MW, цифровая настройка
        • Дисплей часов
        • Работа от батареи или сети перем. тока
        Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

        Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

        ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

        Индикатор сообщает о низком заряде батарей

        Индикатор сообщает о низком заряде батарей

        Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.

        Работа от электросети или батарей для удобства размещения

        Работа от электросети или батарей для удобства размещения

        Удобное и гибкое решение — радиоприемник Philips может работать и от батарей, и от электросети. Если в зоне доступности нет электророзетки или если вы не хотите лишний раз загромождать пространство проводами, просто используйте батареи. А когда необходимо длительное и стабильное питание, подключите устройство к розетке. Ощутите подлинную свободу движения.

        Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

        Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

        Стереотюнер FM/СВ (AM)

        Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

        Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

        АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.

        Функция встроенных часов

        Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.

        Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

        Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

        Кнопки для быстрого доступа к сохраненным радиостанциям

        Кнопки для быстрого доступа к сохраненным радиостанциям

        • Звук

          Выходная мощность
          1,2 Вт (среднеквадр.)
          Регулировка громкости
          поворотный регулятор (цифровой)
          Звуковая система
          моно

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Черный

        • Подключения

          Аудио-/видеовыход
          Наушники (3,5 мм)

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          • FM
          • СВ
          Сохранение радиостанций
          5 FM, 5 MW
          Улучшения тюнера
          автоматическая цифровая настройка

        • Комфорт

          Цвет подсветки
          белый
          Цифры на дисплее
          5
          Тип дисплея
          ЖК-дисплей

        • Питание

          Тип элемента питания
          Размер C (LR14)
          Напряжение батареи
          1.5  В
          Количество батарей
          4
          Источник питания
          220—240  В

        • Аксессуары

          Прочее
          Инструкция по эксплуатации

        • Размеры

          Количество в упаковке
          4
          Глубина основного устройства
          79  миллиметра
          Высота основного устройства
          186  миллиметра
          Ширина основного устройства
          139  миллиметра
          Вес продукта
          0,6  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Адаптер перем./пост. тока
        • Инструкция по эксплуатации

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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