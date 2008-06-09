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    Портативный радиоприемник

    AE2730/12
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    • Любимые мелодии в классическом дизайне Любимые мелодии в классическом дизайне Любимые мелодии в классическом дизайне
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      Портативный радиоприемник

      AE2730/12
      Общая оценка / 5

      Любимые мелодии в классическом дизайне

      Аналоговый портативный радиоприемник, который работает и от батареек, и от сети. Удобное управление позволяет с легкостью настроиться на любимую станцию. Деревянный корпус придает ему классический вид и улучшает качество звучания. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный радиоприемник

      Любимые мелодии в классическом дизайне

      Аналоговый портативный радиоприемник, который работает и от батареек, и от сети. Удобное управление позволяет с легкостью настроиться на любимую станцию. Деревянный корпус придает ему классический вид и улучшает качество звучания. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный радиоприемник

        Портативный радиоприемник

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        Любимые мелодии в классическом дизайне

        • Классический дизайн
        Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

        Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

        Стереотюнер FM/СВ (AM)

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Общая выходная мощность 2 Вт (RMS)

        Общая выходная мощность 2 Вт (RMS)

        Общая выходная мощность этой системы составляет 2 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и чувствительность динамика определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из динамика.

        Линейное подключение для портативного музыкального плеера

        Возможность линейного подключения MP3 обеспечивает прямое воспроизведение записей MP3 через аудиосистему. Просто подключите портативный MP3-плеер к аудиосистеме через встроенный линейный разъем — и наслаждайтесь превосходным качеством звучания любимой музыки с портативного MP3-плеера.

        • Звук

          Выходная мощность
          2 Вт
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Регулировка громкости
          поворотная (аналоговая)
          Звуковая система
          моно

        • Громкоговорители

          Динамики
          3" НЧ-динамик полного диапазона

        • Подключения

          Функция MP3 Link
          Линейный стереовход 3,5 мм
          Аудио-/видеовыход
          Наушники (3,5 мм)

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          • FM
          • СВ

        • Питание

          Тип элемента питания
          Размер C (LR14)
          Напряжение батареи
          1.5  В
          Количество батарей
          6
          Источник питания
          220—240  В

        • Аксессуары

          Прочее
          Инструкция по эксплуатации
          Кабели/подключение
          • Адаптер перем./пост. тока
          • аудиокабель

        • Размеры

          Глубина основного устройства
          141  миллиметра
          Высота основного устройства
          137  миллиметра
          Ширина основного устройства
          260  миллиметра
          Вес продукта
          1,67  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Аудиокабель
        • Адаптер перем./пост. тока
        • Инструкция по эксплуатации

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