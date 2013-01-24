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    Bluetooth-брелок Leash InRange

    AEA1000/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Не теряйте свои ценные вещи Не теряйте свои ценные вещи Не теряйте свои ценные вещи
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      Bluetooth-брелок Leash InRange

      AEA1000/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Не теряйте свои ценные вещи

      Устройство Philips InRange с беспроводной технологией Bluetooth® не позволит вам потерять свои ценные вещи и iPhone. Оно уведомит вас о том, что вы забыли вещи, и поможет их найти, если вы их случайно потеряли. Идеально помещается в кошельке или на брелоке и сохраняет ваше спокойствие. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Bluetooth-брелок Leash InRange

      Не теряйте свои ценные вещи

      Устройство Philips InRange с беспроводной технологией Bluetooth® не позволит вам потерять свои ценные вещи и iPhone. Оно уведомит вас о том, что вы забыли вещи, и поможет их найти, если вы их случайно потеряли. Идеально помещается в кошельке или на брелоке и сохраняет ваше спокойствие. Узнать обо всех преимуществах

      Не теряйте свои ценные вещи

      Устройство Philips InRange с беспроводной технологией Bluetooth® не позволит вам потерять свои ценные вещи и iPhone. Оно уведомит вас о том, что вы забыли вещи, и поможет их найти, если вы их случайно потеряли. Идеально помещается в кошельке или на брелоке и сохраняет ваше спокойствие. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Bluetooth-брелок Leash InRange

      Не теряйте свои ценные вещи

      Устройство Philips InRange с беспроводной технологией Bluetooth® не позволит вам потерять свои ценные вещи и iPhone. Оно уведомит вас о том, что вы забыли вещи, и поможет их найти, если вы их случайно потеряли. Идеально помещается в кошельке или на брелоке и сохраняет ваше спокойствие. Узнать обо всех преимуществах

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        Bluetooth-брелок Leash InRange

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Не теряйте свои ценные вещи

        используя беспроводное устройство Philips InRange

        • для iPhone 5/4S и New iPad
        Бесплатное приложение InRange позволяет связать iPhone с несколькими брелоками InRange

        Бесплатное приложение InRange позволяет связать iPhone с несколькими брелоками InRange

        Загрузите Philips InRange на iPhone 4S/New iPad из магазина Apple App Store и приступайте к работе с приложением. Следуя инструкциям на экране, добавьте соответствующие предметы, и задайте радиус срабатывания сигнала. Затем закрепите Philips InRange на предмете.

        Найдите свой iPhone или InRange всего одним касанием

        Найдите свой iPhone или InRange всего одним касанием

        Чтобы найти добавленный предмет в заданном радиусе, нажмите кнопку главного экрана на iPhone 4S/New iPad, и устройство InRange, закрепленное на предмете, начнет подавать сигналы. И наоборот, нажмите кнопку на устройстве InRange, чтобы найти iPhone 4S/New iPad в пределах заданного радиуса.

        Отправка уведомлений, когда расстояние между InRange и iPhone превышает допустимый диапазон

        Отправка уведомлений, когда расстояние между InRange и iPhone превышает допустимый диапазон

        Возможность совершать вызовы по Bluetooth даже при сопряженном устройстве InRange

        Возможность совершать вызовы по Bluetooth даже при сопряженном устройстве InRange

        Благодаря небольшим размерам легко помещается в отделе для визиток бумажника

        Благодаря небольшим размерам легко помещается в отделе для визиток бумажника

        Брелок InRange с защитным чехлом можно надежно прикрепить к связке ключей или к сумке

        Брелок InRange с защитным чехлом можно надежно прикрепить к связке ключей или к сумке

        Технические характеристики

        • Беспроводная технология Bluetooth®

          Версия
          BT 4.0
          Find Me Profile 4.0
          Да
          Proximity Profile 4.0
          Да
          Battery Service 4.0
          Да
          Tx Power Service 4.0
          Да
          Phone Alert Status Profile 4.0
          Да
          Alert Notification Profile 4.0
          Да

        • Звук

          Звуковой сигнал
          Да

        • Приложение для iPhone/iPad

          Бесплатное приложение Philips InRange
          Да
          Подключение к 3 устройствам InRange
          Да

        • Совместима с iPad

          Новая модель iPad
          Да

        • Совместимость с iPhone

          iPhone 4S
          Да

        • Аксессуары

          Чехол
          силиконовый чехол с металлической застежкой
          Батарея CR2016
          2 шт.
          Ремешок
          Да
          Металлический штифт
          для открывания крышки батарейного отсека
          Краткое руководство
          Да

        • Питание

          Элемент питания
          CR2016
          Срок службы батареи
          3 месяца

        • Размеры

          Ширина продукта
          60  миллиметра
          Высота продукта
          40  миллиметра
          Глубина продукта
          3,8  миллиметра
          Вес изделия (г)
          20

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            • Компания Philips не несет ответственность за кражу любых ценных вещей, произошедшую во время использования устройства InRange.

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