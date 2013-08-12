Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi
Bluetooth®-адаптер Hi-Fi от Philips превратит вашу систему Hi-Fi или компьютерную АС в беспроводную музыкальную систему. Просто подключите адаптер, и вы сможете воспроизводить музыку со смартфона, планшетного ПК и других Bluetooth-устройств на своей системе Hi-Fi. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi
Bluetooth®-адаптер Hi-Fi от Philips превратит вашу систему Hi-Fi или компьютерную АС в беспроводную музыкальную систему. Просто подключите адаптер, и вы сможете воспроизводить музыку со смартфона, планшетного ПК и других Bluetooth-устройств на своей системе Hi-Fi. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi
Bluetooth®-адаптер Hi-Fi от Philips превратит вашу систему Hi-Fi или компьютерную АС в беспроводную музыкальную систему. Просто подключите адаптер, и вы сможете воспроизводить музыку со смартфона, планшетного ПК и других Bluetooth-устройств на своей системе Hi-Fi. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi
Bluetooth®-адаптер Hi-Fi от Philips превратит вашу систему Hi-Fi или компьютерную АС в беспроводную музыкальную систему. Просто подключите адаптер, и вы сможете воспроизводить музыку со смартфона, планшетного ПК и других Bluetooth-устройств на своей системе Hi-Fi. Узнать обо всех преимуществах
Bluetooth®-адаптер Hi-Fi
Итого:
Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth® одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth®-подключение и запустите потоковую передачу музыки.
Усовершенствованная технология Bluetooth® позволяет передавать музыку, сохраняя превосходное качество звука. Стандартный профиль Bluetooth® использует для передачи аудио базовый SBC-кодек, поэтому качество звучания может оказаться недостаточно высоким. Однако адаптер Hi-Fi оснащен беспроводной технологией Bluetooth® с поддержкой aptX® и AAC, что обеспечивает воспроизведение мощного, насыщенного и кристально чистого звука высокого качества. Устройство совместимо со смартфонами, планшетными ПК и другими устройствами Android™ и Apple iOS последних версий. Воспроизводите музыку без проводов и наслаждайтесь высоким качеством звука.
Bluetooth®-адаптер Hi-Fi для подключения к смартфону и планшетному ПК.
Bluetooth®-адаптер Hi-Fi отличается компактностью и минималистичным дизайном — он будет идеально смотреться на вашей системе Hi-Fi.
Bluetooth®-адаптер Hi-Fi совместим с телефонами и планшетными ПК с поддержкой Bluetooth®. Просто включите функцию Bluetooth®, выполните подключение к адаптеру Hi-Fi и слушайте музыку со смартфона или планшетного ПК на своей Hi-Fi-системе.
Если вы храните музыкальные файлы на смартфоне или планшетном ПК, то при помощи Bluetooth®-адаптера Hi-Fi вы сможете выполнять потоковую передачу вашей музыки на Hi-Fi-систему.
У каждого меломана на мобильном устройстве есть любимая музыкальная служба или приложения онлайн-радио. Теперь вы можете слушать музыку из таких сервисов на своей системе Hi-Fi.
Bluetooth®-адаптер Hi-Fi можно подключить практически к любой системе Hi-Fi или компьютерной АС через стандартный аналоговый разъем RCA или разъем 3,5 мм.
Стандартный аналоговый разъем RCA или разъем 3,5 мм (кабель входит в комплект).
Вы обожаете музыку, и у вас огромная музыкальная коллекция на смартфоне и планшетном ПК, но качество звука на встроенных АС вас не устраивает? С Bluetooth®-адаптером Hi-Fi вы сможете слушать любимые композиции в наилучшем качестве.
Bluetooth®-адаптер Hi-Fi можно легко и быстро подключить к вашей системе Hi-Fi. Просто подсоедините его к разъему RCA или разъемам 3,5 мм, и слушайте музыку со смартфона или планшетного ПК на вашей Hi-Fi-системе.
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