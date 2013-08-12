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Bluetooth®-адаптер Hi-Fi

AEA2500/12
Общая оценка / 5
  • Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi
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    Bluetooth®-адаптер Hi-Fi

    AEA2500/12
    Общая оценка / 5

    Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi

    Bluetooth®-адаптер Hi-Fi от Philips превратит вашу систему Hi-Fi или компьютерную АС в беспроводную музыкальную систему. Просто подключите адаптер, и вы сможете воспроизводить музыку со смартфона, планшетного ПК и других Bluetooth-устройств на своей системе Hi-Fi. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Bluetooth®-адаптер Hi-Fi

    Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi

    Bluetooth®-адаптер Hi-Fi от Philips превратит вашу систему Hi-Fi или компьютерную АС в беспроводную музыкальную систему. Просто подключите адаптер, и вы сможете воспроизводить музыку со смартфона, планшетного ПК и других Bluetooth-устройств на своей системе Hi-Fi. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi

    Bluetooth®-адаптер Hi-Fi от Philips превратит вашу систему Hi-Fi или компьютерную АС в беспроводную музыкальную систему. Просто подключите адаптер, и вы сможете воспроизводить музыку со смартфона, планшетного ПК и других Bluetooth-устройств на своей системе Hi-Fi. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Bluetooth®-адаптер Hi-Fi

    Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi

    Bluetooth®-адаптер Hi-Fi от Philips превратит вашу систему Hi-Fi или компьютерную АС в беспроводную музыкальную систему. Просто подключите адаптер, и вы сможете воспроизводить музыку со смартфона, планшетного ПК и других Bluetooth-устройств на своей системе Hi-Fi. Узнать обо всех преимуществах

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      Bluetooth®-адаптер Hi-Fi

      Bluetooth®-адаптер Hi-Fi

      Итого:

      Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi

      Поддерживает Bluetooth

      • Bluetooth®-ресивер
      • Для смартфона и планшетного ПК
      • NFC
      • Bluetooth®, aptX и AAC
      Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

      Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

      Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth® одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth®-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

      Высокое качество воспроизведения при потоковой передаче через Bluetooth® (aptX® и AAC)

      Высокое качество воспроизведения при потоковой передаче через Bluetooth® (aptX® и AAC)

      Усовершенствованная технология Bluetooth® позволяет передавать музыку, сохраняя превосходное качество звука. Стандартный профиль Bluetooth® использует для передачи аудио базовый SBC-кодек, поэтому качество звучания может оказаться недостаточно высоким. Однако адаптер Hi-Fi оснащен беспроводной технологией Bluetooth® с поддержкой aptX® и AAC, что обеспечивает воспроизведение мощного, насыщенного и кристально чистого звука высокого качества. Устройство совместимо со смартфонами, планшетными ПК и другими устройствами Android™ и Apple iOS последних версий. Воспроизводите музыку без проводов и наслаждайтесь высоким качеством звука.

      Беспроводное подключение через Bluetooth®

      Беспроводное подключение через Bluetooth®

      Bluetooth®-адаптер Hi-Fi для подключения к смартфону и планшетному ПК.

      Аккуратный, компактный дизайн

      Аккуратный, компактный дизайн

      Bluetooth®-адаптер Hi-Fi отличается компактностью и минималистичным дизайном — он будет идеально смотреться на вашей системе Hi-Fi.

      Подключается к любым смартфонам или планшетным ПК через соединение Bluetooth®

      Подключается к любым смартфонам или планшетным ПК через соединение Bluetooth®

      Bluetooth®-адаптер Hi-Fi совместим с телефонами и планшетными ПК с поддержкой Bluetooth®. Просто включите функцию Bluetooth®, выполните подключение к адаптеру Hi-Fi и слушайте музыку со смартфона или планшетного ПК на своей Hi-Fi-системе.

      Потоковая передача музыкальной коллекции на локальном устройстве через Bluetooth®

      Потоковая передача музыкальной коллекции на локальном устройстве через Bluetooth®

      Если вы храните музыкальные файлы на смартфоне или планшетном ПК, то при помощи Bluetooth®-адаптера Hi-Fi вы сможете выполнять потоковую передачу вашей музыки на Hi-Fi-систему.

      Потоковая передача из музыкальных приложений со смартфона или планшетного ПК на систему Hi-Fi

      Потоковая передача из музыкальных приложений со смартфона или планшетного ПК на систему Hi-Fi

      У каждого меломана на мобильном устройстве есть любимая музыкальная служба или приложения онлайн-радио. Теперь вы можете слушать музыку из таких сервисов на своей системе Hi-Fi.

      Подключается к практически любой системе Hi-Fi или компьютерной АС

      Подключается к практически любой системе Hi-Fi или компьютерной АС

      Bluetooth®-адаптер Hi-Fi можно подключить практически к любой системе Hi-Fi или компьютерной АС через стандартный аналоговый разъем RCA или разъем 3,5 мм.

      Подключение адаптера через разъем RCA или 3,5 мм

      Стандартный аналоговый разъем RCA или разъем 3,5 мм (кабель входит в комплект).

      Музыку со смартфона можно слушать в лучшем качестве

      Вы обожаете музыку, и у вас огромная музыкальная коллекция на смартфоне и планшетном ПК, но качество звука на встроенных АС вас не устраивает? С Bluetooth®-адаптером Hi-Fi вы сможете слушать любимые композиции в наилучшем качестве.

      Plug-and-Play для простоты использования

      Bluetooth®-адаптер Hi-Fi можно легко и быстро подключить к вашей системе Hi-Fi. Просто подсоедините его к разъему RCA или разъемам 3,5 мм, и слушайте музыку со смартфона или планшетного ПК на вашей Hi-Fi-системе.

      • Подключения

        Технология NFC
        Да
        Версия Bluetooth
        3,0
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        Bluetooth
        поддержка aptX и AAC для потоковой передачи
        Диапазон беспроводной связи Bluetooth
        До 10 м
        Аудиовыход (3,5 мм)
        Да
        Линейный выход Aux RCA
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер переменного тока
        Да
        Кабели
        Кабели RCA/3,5 мм
        Краткое руководство
        Да

      • Размеры

        Высота продукта
        22  миллиметра
        Ширина продукта
        74  миллиметра
        Глубина продукта
        74  миллиметра
        Вес продукта
        0,04  кг

      • Питание

        Источник питания
        100–240 В~, 50/60 Гц

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