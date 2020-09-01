- Премиальная ткань динамика от Kvadrat
- Рельефные кнопки для регулировки громкости, сопряжения стереорежима и других функций
- Функция внешнего аккумулятора для зарядки мобильных устройств
- 20 часов воспроизведения. Время зарядки — 4,5 часа
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Наслаждайтесь музыкой и другим контентом с линейкой стильных Bluetooth-колонок, которые впишутся в любой интерьер. Насыщенное звучание, ткань динамика с шерстяными нитями и рельефные кнопки обеспечивают элегантный стиль и функциональность.
Стиль ретро из 1950-х, насыщенное звучание и ряд возможностей подключения. Отдайте должное истории звуковых инноваций Philips с этими технологичными устройствами, выполненными в дизайне, который вызовет ностальгию по временам расцвета аудиотехнологий.
Врывайтесь на любые вечеринки с этой водонепроницаемой колонкой для использования дома и на улице. Яркий звук и мощные басы, а также несколько часов воспроизведения без подзарядки — также на устройстве доступна функция светомузыки.
Наполните свой дом звуками любимой музыки. Наши колонки совместимы с Play-Fi, что позволяет легко подключать их к другим колонкам или телевизору для мультирум-конфигурации. Потоковое вещание Wi-Fi обеспечит максимальное качество звука.
TAS6305/00
TAW6205/10
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