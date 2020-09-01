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    Беспроводные АС Philips

    Беспроводные АС Philips

    Ваша музыка. Громкий и чистый звук.

    Смотреть акустические системы

    Наши любимые

    Стильная Bluetooth-колонка S7505

    Стильная Bluetooth-колонка S7505

    Красота музыки и стиль

     

    • Премиальная ткань динамика от Kvadrat
    • Рельефные кнопки для регулировки громкости, сопряжения стереорежима и других функций
    • Функция внешнего аккумулятора для зарядки мобильных устройств
    • 20 часов воспроизведения. Время зарядки — 4,5 часа
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    Беспроводная АС для дома W6505

    Беспроводная АС для дома W6505

    Мощное звучание. В любой комнате.

     
    • DTS Play-Fi. Мультирум-аудиосистема высокого качества
    • Насыщенное звучание, мощные басы. Питание от сети переменного тока
    • Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast
    • Более качественный звук АС с поддержкой голосового помощника
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    Смотреть все беспроводные АС

      Дома и на улице

    Портативные Bluetooth-колонки Philips

    Портативные Bluetooth-колонки
    Берите с собой куда угодно
    Беспроводные АС для дома Philips

    Беспроводные АС для дома

    Для любой комнаты. Для каждой комнаты.
    Стильные Bluetooth-колонки Philips S7505, S5505, S3505 - TAS3505

    Выразите свое чувство стиля

    Элегантные Bluetooth-колонки

     

    Наслаждайтесь музыкой и другим контентом с линейкой стильных Bluetooth-колонок, которые впишутся в любой интерьер. Насыщенное звучание, ткань динамика с шерстяными нитями и рельефные кнопки обеспечивают элегантный стиль и функциональность.
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    Винтажная Bluetooth-колонка Philips с радио - TAVS700

    В ритме музыки

    Bluetooth-колонки в винтажном стиле

     

    Стиль ретро из 1950-х, насыщенное звучание и ряд возможностей подключения. Отдайте должное истории звуковых инноваций Philips с этими технологичными устройствами, выполненными в дизайне, который вызовет ностальгию по временам расцвета аудиотехнологий.
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    Водонепроницаемые портативные Bluetooth-колонки Philips

    Вечеринка круглые сутки

    Водонепроницаемые Bluetooth-колонки

     

    Врывайтесь на любые вечеринки с этой водонепроницаемой колонкой для использования дома и на улице. Яркий звук и мощные басы, а также несколько часов воспроизведения без подзарядки — также на устройстве доступна функция светомузыки.
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    АС Philips с Play-Fi для мультирум-конфигураций

    Мультирум-аудиосистема

    Распакуйте. Подключите. Наслаждайтесь.

     

    Наполните свой дом звуками любимой музыки. Наши колонки совместимы с Play-Fi, что позволяет легко подключать их к другим колонкам или телевизору для мультирум-конфигурации. Потоковое вещание Wi-Fi обеспечит максимальное качество звука.
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    Приложение Sound, главный баннер

    Приложение Sound, главный баннер

    Для Android и iOS

    Обзор

    Найдите себе подходящую беспроводную АС Philips

    Подключайтесь к телевизору или саундбару Philips

    Саундбары Philips
    Саундбары Philips
    Для каждого волнующего момента
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    Наушники и саундбары Philips Fidelio

    Fidelio
    Погружайтесь в естественное звучание

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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