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Все серии

  • Одна система. Эффективная и удобная.
  • Одна система. Эффективная и удобная.
  • Одна система. Эффективная и удобная.
  • Одна система. Эффективная и удобная.
  • Одна система. Эффективная и удобная.
  • Одна система. Эффективная и удобная.
  • Одна система. Эффективная и удобная.
  • Одна система. Эффективная и удобная.
  • Одна система. Эффективная и удобная.
  • Одна система. Эффективная и удобная.
  • Одна система. Эффективная и удобная.
  • Одна система. Эффективная и удобная.

Решения для глажения "Все в одном""Все в одном" серии 6000

AIS6020/70

5
| (25) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Одна система. Эффективная и удобная.
Philips "Все в одном" серии 6000 — это удобное решение, с которым вы всегда будете выглядеть на все сто. Стильное устройство 3 в 1, сочетающее в себе утюг, отпариватель и гладильную доску, поможет быстро разгладить складки на одежде в любой ориентации — вертикальной, горизонтальной или под углом.
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Еще более универсальное, производительное и удобное**

Одна система. Эффективная и удобная.

  • Встроенная доска с регулировкой угла

  • Технология OptimalTEMP

  • Ножное управление

  • Мощная подача пара 45 г/мин

  • Удаляет до 99,9 % бактерий*

Встроенная регулируемая гладильная доска

Встроенная регулируемая гладильная доска

Регулируемую гладильную доску можно установить в любом положении для удобного глажения. В горизонтальном положении лучше всего гладить самые неподатливые ткани, а в вертикальном — более деликатную одежду.

Мощный мотор для простого разглаживания даже неподатливых складок

Мощный мотор для простого разглаживания даже неподатливых складок

Мощный мотор генерирует пар с подачей до 45 г/мин для эффективного разглаживания складок, а заостренный кончик поможет достичь оптимального результата.

OptimalTEMP: без риска прожечь ткани, допускающие глажение

OptimalTEMP: без риска прожечь ткани, допускающие глажение

Технология OptimalTEMP предотвращает прожигание допускающих глажение тканей, чтобы вы могли гладить все что угодно — от джинсов до изделий из шелка — без каких-либо трудностей.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

25

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
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1

26/12/2024

Україна

Україна

на сайті знайшла помилку :)

В розділі "Одна система. Ефективно та без клопоту." Пилосос Philips серії 6000 – це розумне рішення, яке допоможе вам завжди виглядати якнайкраще. Витончена комбінація «3-в-1» – праски, відпарювача та дошки – допоможе вам швидко розпрасувати складки на одязі в будь-якому вертикальному, горизонтальному або нахиленому положенні. Перше слово не ПРАСКА, а ПИЛОСОС

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

26/10/2024

Україна

Україна

Дуже задоволена технікою

Знайшла новинку, вирішила придбати, неймовірна задоволена. Прасує будь яку тканину. Легка праска, зручна у використанні, прасує будь яку складність тканини. Можна вертикально та горизонтально гладити. Рекомендую. Це чудовий вибір для тих, хто не любить прасувати

Плюсы

Компактна, легка праска, потужний пар, зручність

Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

24/10/2024

Україна

Україна

Зручна дошка,гарно пропрасовує речі.

Дуже задоволена придбаною гладильною системою. Пара пропрасовує навіть щільні тканини та будь-які складки, не пошкоджуючи тканину. Сподобалась зручна регульована прасувальна дошка. Практичний резервуар для води великого розміру. Зручний висувний гачок для легкого розвішування одягу. Рекомендую.

Плюсы

Гарно пропрасовує речі

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

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      Примечания

      1. протестировано независимым институтом на бактериях E. Coli, S. Aureus, C. Albicans, а также пылевых клещах на хлопке; время отпаривания — 10 секунд

      2. по сравнению с паровыми утюгами Philips

      3. по сравнению с паровыми утюгами, согласно данным потребительского опроса, исследование в октябре 2022 года