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Расширенная гарантия 3 года
Встроенная доска с регулировкой угла
Технология OptimalTEMP
Ножное управление
Мощная подача пара 45 г/мин
Удаляет до 99,9 % бактерий*
Регулируемую гладильную доску можно установить в любом положении для удобного глажения. В горизонтальном положении лучше всего гладить самые неподатливые ткани, а в вертикальном — более деликатную одежду.
Мощный мотор генерирует пар с подачей до 45 г/мин для эффективного разглаживания складок, а заостренный кончик поможет достичь оптимального результата.
Технология OptimalTEMP предотвращает прожигание допускающих глажение тканей, чтобы вы могли гладить все что угодно — от джинсов до изделий из шелка — без каких-либо трудностей.
5.0
из 5
25
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
ЛІРА
26/12/2024
Україна
на сайті знайшла помилку :)
В розділі "Одна система. Ефективно та без клопоту." Пилосос Philips серії 6000 – це розумне рішення, яке допоможе вам завжди виглядати якнайкраще. Витончена комбінація «3-в-1» – праски, відпарювача та дошки – допоможе вам швидко розпрасувати складки на одязі в будь-якому вертикальному, горизонтальному або нахиленому положенні. Перше слово не ПРАСКА, а ПИЛОСОС
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Imk337
26/10/2024
Україна
Часть акции
Дуже задоволена технікою
Знайшла новинку, вирішила придбати, неймовірна задоволена. Прасує будь яку тканину. Легка праска, зручна у використанні, прасує будь яку складність тканини. Можна вертикально та горизонтально гладити. Рекомендую. Це чудовий вибір для тих, хто не любить прасувати
Плюсы
Компактна, легка праска, потужний пар, зручність
Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Sonecko
24/10/2024
Україна
Зручна дошка,гарно пропрасовує речі.
Дуже задоволена придбаною гладильною системою. Пара пропрасовує навіть щільні тканини та будь-які складки, не пошкоджуючи тканину. Сподобалась зручна регульована прасувальна дошка. Практичний резервуар для води великого розміру. Зручний висувний гачок для легкого розвішування одягу. Рекомендую.
Плюсы
Гарно пропрасовує речі
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
протестировано независимым институтом на бактериях E. Coli, S. Aureus, C. Albicans, а также пылевых клещах на хлопке; время отпаривания — 10 секунд
по сравнению с паровыми утюгами Philips
по сравнению с паровыми утюгами, согласно данным потребительского опроса, исследование в октябре 2022 года