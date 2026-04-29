Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Глажение
Все серии
Решения для глажения "Все в одном" "Все в одном" серии 6000
Поддержка
AIS6020/70
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
UK Declaration of Conformity - English (US)
Краткое руководство
Все (3)
Какие положения для фиксации доступны для устройства Philips "Все в одном"?
Как выполнять очистку от накипи отпаривателя для одежды Philips / устройства "Все в одном"?
Слив воды из резервуара отпаривателя для одежды Philips
Связаться с Philips
Мы готовы помочь