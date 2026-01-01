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Больше не доступен
AJ130/12
Плоский дизайн для любого стиля жизни
Свободно наслаждайтесь превосходным звучанием музыки на радиочасах CD с линейным входом. Их плоский и нарядный дизайн отличает большой ЖК-экран с подсветкой. Просыпайтесь по своему выбору под любимый CD, цифровую музыку или сигнал будильника.
CD
Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукосниматель и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.
ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.
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